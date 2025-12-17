Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Межконтинентальный кубок
ПСЖ
17.12.2025 19:00 - : -
Фламенго
Франция
17 декабря 2025, 17:33 | Обновлено 17 декабря 2025, 17:34
ПСЖ – Фламенго. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка финала Межконтинентального кубка ФИФА

Коллаж Sport.ua

В среду, 17-го декабря, состоится финальный поединок Межконтинентального кубка ФИФА, в котором сразятся французский «Пари Сен-Жермен» и бразильский «Фламенго». Матч пройдет в Эр-Раяне, на поле стадиона «Ахмед бин Али», начало в 19:00.

Джанни Инфантино продолжает генерировать все новые и новые футбольные турниры с неочевидным предназначением. Так родился очередной его проект в прошлом году – Межконтинентальный кубок ФИФА, в котором берут участие сильнейшие команды Эвропы, Африки, Северной и Южной Америк и региона Австралии и Океании. Победитель таким образом становится сильнейшим клубом мира. Что при этом делать со статусом лондонского «Челси» – неизвестно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Фламенгу», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
17 декабря 2025 -
19:00
Фламенго
Фламенго Межконтинентальный кубок по футболу ПСЖ Илья Забарный текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
