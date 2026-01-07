Бенфика чаще била пенальти среди всех команд топ-10 европейских лиг
Какой клуб, входящий в десятку с наибольшим количеством пенальти в 2025 году, имеет 100% реализацию?
Лиссабонская Бенфика пробила в прошлом году 26 пенальти в игровое время во всех турнирах, что является рекордом среди всех команд топ-10 европейских чемпионатов.
При этом реализация «орлами» этих одиннадцатиметровых ударов составила высокие 88%.
Вторым после Бенфике клубом по количеству пробитых пенальти в 2025 году стал мадридский Реал (21), правда реализация составила всего 67%.
По 16 пенальти в игровое время пробили Галатасарай (94%), Бавария (88%) и ПСЖ (75%).
Интересным фактом является то, что среди топ-10 команд данного рейтинга всего одна, которая забила 100% голов после пробития одиннадцатиметровых – нидерландский Твенте (14/14).
Команды топ-10 европейских чемпионатов с наибольшим количеством пробитых пенальти в игровое время в 2025 году во всех турнирах
26 – Бенфика (88%)
21 – Реал (67%)
16 – Галатасарай (94%)
16 – Бавария (88%)
16 – ПСЖ (75%)
15 – Спортинг (93%)
15 – Бешикташ (80%)
15 – Юнион Сен-Жилуаз (73%)
14 – Твенте (100%)
14 – Барселона (86%)
В скобках – процент реализованных пенальти
