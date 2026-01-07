Бенфика чаще била пенальти среди всех команд топ-10 европейских лиг

Лиссабонская Бенфика пробила в прошлом году 26 пенальти в игровое время во всех турнирах, что является рекордом среди всех команд топ-10 европейских чемпионатов.

При этом реализация «орлами» этих одиннадцатиметровых ударов составила высокие 88%.

Вторым после Бенфике клубом по количеству пробитых пенальти в 2025 году стал мадридский Реал (21), правда реализация составила всего 67%.

По 16 пенальти в игровое время пробили Галатасарай (94%), Бавария (88%) и ПСЖ (75%).

Интересным фактом является то, что среди топ-10 команд данного рейтинга всего одна, которая забила 100% голов после пробития одиннадцатиметровых – нидерландский Твенте (14/14).

Команды топ-10 европейских чемпионатов с наибольшим количеством пробитых пенальти в игровое время в 2025 году во всех турнирах

26 – Бенфика (88%)

21 – Реал (67%)

16 – Галатасарай (94%)

16 – Бавария (88%)

16 – ПСЖ (75%)

15 – Спортинг (93%)

15 – Бешикташ (80%)

15 – Юнион Сен-Жилуаз (73%)

14 – Твенте (100%)

14 – Барселона (86%)

В скобках – процент реализованных пенальти