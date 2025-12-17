ПСЖ – Фламенго – 1:1 (пен – 2:1). Энрике и Ко завоевали кубок. Видео голов
В решающем матче Межконтинентального кубка сильнее оказалась команда из Франции
Французский ПСЖ и бразильский «Фламенго» встретились в среду, 17 декабря, в финальном матче Межконтинентального кубка, который стартовал в 19:00 по киевскому времени.
Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время, поэтому судьба матча решалась в серии пенальти. Подопечные Луиса Энрике одолели соперника и завоевали престижный трофей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 9-й минуте испанский полузащитник Фабиан Руис забил гол, который не был засчитан после просмотра VAR. Дело в том, что во время атаки ПСЖ мяч на мгновение покинул пределы поля.
Однако, ПСЖ сумел открыть счет еще в первом тайме – на 38-й минуте вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия удачно сыграл в штрафной соперника и без проблем переиграл вратаря.
Во второй половине игры бразильский клуб сумел восстановить паритет благодаря полузащитнику Жоржиньо, который хладнокровно реализовал пенальти.
Защитник сборной Украины Илья Забарный остался на скамейке запасных. Главный тренер парижского клуба Луис Энрике предоставил место в стартовом составе Маркиньосу и Уильяну Пачо.
Межконтинентальный кубок, финал. 17 декабря
ПСЖ (Франция) – Фламенго (Бразилия) – 1:1 (пен – 2:1)
Голы: Кварацхелия, 38 – Жоржиньо, 62
Видео голов:
ВИДЕО. Фабиан Руис забил на 9-й минуте, но гол был отменен после просмотра VAR
🚨🚨| GOAL: FABIAN RUIZ PUTS PSG AHEAD IN THE FINAL!!!— CentreGoals. (@centregoals) December 17, 2025
PSG 1-0 Flamengopic.twitter.com/8SOv3wbiDw
ВИДЕО. Хвича Кварацхелия удачно сыграл в штрафной, ПСЖ забил в ворота Фламенго
ВИДЕО. ПСЖ пропустил в финале, Жоржиньо забил пенальти и огорчил Сафонова
Jorginho, cobrando pênalti, empata o jogo em Doha: PSG 1x1 Flamengopic.twitter.com/mKuqNJkS6T— Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) December 17, 2025
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К основной команде на зимних сборах присоединится Вячеслав Суркис
Команда страны террориста не будет допущена к турниру