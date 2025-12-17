Французский ПСЖ и бразильский «Фламенго» встретились в среду, 17 декабря, в финальном матче Межконтинентального кубка, который стартовал в 19:00 по киевскому времени.

Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время, поэтому судьба матча решалась в серии пенальти. Подопечные Луиса Энрике одолели соперника и завоевали престижный трофей.

На 9-й минуте испанский полузащитник Фабиан Руис забил гол, который не был засчитан после просмотра VAR. Дело в том, что во время атаки ПСЖ мяч на мгновение покинул пределы поля.

Однако, ПСЖ сумел открыть счет еще в первом тайме – на 38-й минуте вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия удачно сыграл в штрафной соперника и без проблем переиграл вратаря.

Во второй половине игры бразильский клуб сумел восстановить паритет благодаря полузащитнику Жоржиньо, который хладнокровно реализовал пенальти.

Защитник сборной Украины Илья Забарный остался на скамейке запасных. Главный тренер парижского клуба Луис Энрике предоставил место в стартовом составе Маркиньосу и Уильяну Пачо.

Межконтинентальный кубок, финал. 17 декабря

ПСЖ (Франция) – Фламенго (Бразилия) – 1:1 (пен – 2:1)

Голы: Кварацхелия, 38 – Жоржиньо, 62

Видео голов:

ВИДЕО. Фабиан Руис забил на 9-й минуте, но гол был отменен после просмотра VAR

ВИДЕО. Хвича Кварацхелия удачно сыграл в штрафной, ПСЖ забил в ворота Фламенго

ВИДЕО. ПСЖ пропустил в финале, Жоржиньо забил пенальти и огорчил Сафонова