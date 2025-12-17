Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Фламенго – 1:1 (пен – 2:1). Энрике и Ко завоевали кубок. Видео голов
Межконтинентальный кубок
ПСЖ
17.12.2025 19:00 – FT 1 : 1
2 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Фламенго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
17 декабря 2025, 22:03 | Обновлено 17 декабря 2025, 22:16
2756
0

ПСЖ – Фламенго – 1:1 (пен – 2:1). Энрике и Ко завоевали кубок. Видео голов

В решающем матче Межконтинентального кубка сильнее оказалась команда из Франции

17 декабря 2025, 22:03 | Обновлено 17 декабря 2025, 22:16
2756
0
ПСЖ – Фламенго – 1:1 (пен – 2:1). Энрике и Ко завоевали кубок. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine.

Французский ПСЖ и бразильский «Фламенго» встретились в среду, 17 декабря, в финальном матче Межконтинентального кубка, который стартовал в 19:00 по киевскому времени.

Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время, поэтому судьба матча решалась в серии пенальти. Подопечные Луиса Энрике одолели соперника и завоевали престижный трофей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте испанский полузащитник Фабиан Руис забил гол, который не был засчитан после просмотра VAR. Дело в том, что во время атаки ПСЖ мяч на мгновение покинул пределы поля.

Однако, ПСЖ сумел открыть счет еще в первом тайме – на 38-й минуте вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия удачно сыграл в штрафной соперника и без проблем переиграл вратаря.

Во второй половине игры бразильский клуб сумел восстановить паритет благодаря полузащитнику Жоржиньо, который хладнокровно реализовал пенальти.

Защитник сборной Украины Илья Забарный остался на скамейке запасных. Главный тренер парижского клуба Луис Энрике предоставил место в стартовом составе Маркиньосу и Уильяну Пачо.

Межконтинентальный кубок, финал. 17 декабря

ПСЖ (Франция) Фламенго (Бразилия) 1:1 (пен 2:1)

Голы: Кварацхелия, 38 – Жоржиньо, 62

Видео голов:

ВИДЕО. Фабиан Руис забил на 9-й минуте, но гол был отменен после просмотра VAR

ВИДЕО. Хвича Кварацхелия удачно сыграл в штрафной, ПСЖ забил в ворота Фламенго

ВИДЕО. ПСЖ пропустил в финале, Жоржиньо забил пенальти и огорчил Сафонова

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Витор Феррейра (ПСЖ).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас де ла Крус (Фламенго).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Фламенго).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Дезире Дуэ.
По теме:
ВИДЕО. Шерки забил гол для Ман Сити в кубковом матче с Брентфордом
Талавера – Реал. Лунин – капитан! Видео голов и обзор матча (обновляется)
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Межконтинентальный кубок по футболу ПСЖ Фламенго Фабиан Руис Илья Забарный видео голов и обзор Хвича Кварацхелия Жоржиньо
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(73)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Футбол | 17 декабря 2025, 15:38 5
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор

К основной команде на зимних сборах присоединится Вячеслав Суркис

УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
Футбол | 17 декабря 2025, 08:12 1
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций

Команда страны террориста не будет допущена к турниру

УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
Футбол | 17.12.2025, 02:45
УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Футбол | 17.12.2025, 09:02
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 17.12.2025, 21:21
Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
16.12.2025, 14:28 4
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 7
Бокс
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
16.12.2025, 00:01 13
Футбол
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 13
Футбол
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
16.12.2025, 01:27
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем