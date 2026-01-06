Легенда Барселоны готов возглавить Манчестер Юнайтед после ухода Аморима

Легендарный экс-футболист испанской «Барселоны» Хави Эрнандес готов возглавить английский «Манчестер Юнайтед» после увольнения теперь уже бывшего тренера Рубена Аморима.

45-летний специалист считает представителя Премьер-лиги идеальным местом для работы, которое отвечает его ценностям. Однако, потенциальное назначение Хави вынудит «красных дьяволов» выложить солидные деньги, чтобы подписать новых футболистов.

Эрнандес также хотел бы получить гарантии, что его не уволят сразу в случае неудовлетворительных результатов, поскольку он хочет работать над долгосрочным проектом и требует времени, чтобы все урегулировать.

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада является великим поклонником Хави Эрнандеса, и будет играть определенную роль в поиске нового главного тренера, поскольку является ключевым членом иерархии в системе INEOS.