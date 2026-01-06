Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гвардиола попросил Манчестер Сити перехватить игрока, который нужен Реалу
Англия
06 января 2026, 11:27
Гвардиола попросил Манчестер Сити перехватить игрока, который нужен Реалу

Английский и испанский гранды заинтересованы в услугах Марка Гехи из «Кристал Пэлас»

Гвардиола попросил Манчестер Сити перехватить игрока, который нужен Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола попросил клуб подписать защитника сборной Англии Марка Гехи, который защищает цвета «Кристал Пэлас».

В услугах 25-летнего футболиста также заинтересован мадридский «Реал», который был уверен, что оформит трансфер одного из лидеров лондонской команды, однако теперь «сливочным» придется выдержать конкуренцию со стороны «горожан».

Гвардиола надеется, что Гехи выберет «Манчестер Сити» – испанскому специалисту необходимо усилить линию обороны из-за насыщенного графика и травм некоторых футболистов.

«Впереди ключевые недели, которые определят, куда перейдет Гехи, но за подписание защитника, который уже провел на поле 2 652 минуты в этом сезоне и пропустил лишь один матч «Кристал Пэлас» из-за травмы лодыжки, развернется ожесточенная борьба», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Гехи провел 31 матч, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт Марка истекает в июне 2026-го, а его трансферная стоимость составляет 55 миллионов евро.

Большая потеря для Гвардиоли. Защитнику Сити придется делать операцию
Ньюкасл обратился в полицию из-за угроз игроку команды
18-кратный чемпион страны нацелился на футболиста киевского Динамо
Николай Тытюк Источник: DefensaCentral
