  За 5 сезонов АПЛ только один тренер победил на выезде Ман Сити и Ливерпуль
Англия
06 января 2026, 10:16
За 5 сезонов АПЛ только один тренер победил на выезде Ман Сити и Ливерпуль

Тренер, кому удалось подобное достижение, уже не работает с клубом Премьер-лиги

За 5 сезонов АПЛ только один тренер победил на выезде Ман Сити и Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Уже экс-тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим стал единственным за последние пять сезонов АПЛ, кому удалось победить на выезде и Манчестер Сити, и Ливерпуль.

В сезоне 2024/25 Манчестер Юнайтед под руководством португальца победил на «Этихад Стэдиум» «горожан» со счетом 2:1.

А уже в сезоне 2025/26 с подобным счетом был обыгран на «Энфилде» Ливерпуль.

Выездные победы МЮ во главе с Рубеном Аморимом над Манчестером Сити и Ливерпулем в АПЛ

  • 15.12.2024: Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • 19.10.2025: Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Ливерпуль Этихад Стэдиум Энфилд
