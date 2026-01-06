Англия06 января 2026, 10:16 |
За 5 сезонов АПЛ только один тренер победил на выезде Ман Сити и Ливерпуль
Тренер, кому удалось подобное достижение, уже не работает с клубом Премьер-лиги
06 января 2026, 10:16 |
Уже экс-тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим стал единственным за последние пять сезонов АПЛ, кому удалось победить на выезде и Манчестер Сити, и Ливерпуль.
В сезоне 2024/25 Манчестер Юнайтед под руководством португальца победил на «Этихад Стэдиум» «горожан» со счетом 2:1.
А уже в сезоне 2025/26 с подобным счетом был обыгран на «Энфилде» Ливерпуль.
Выездные победы МЮ во главе с Рубеном Аморимом над Манчестером Сити и Ливерпулем в АПЛ
- 15.12.2024: Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2
- 19.10.2025: Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
