За 5 сезонов АПЛ только один тренер победил на выезде Ман Сити и Ливерпуль

Уже экс-тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим стал единственным за последние пять сезонов АПЛ, кому удалось победить на выезде и Манчестер Сити, и Ливерпуль.

В сезоне 2024/25 Манчестер Юнайтед под руководством португальца победил на «Этихад Стэдиум» «горожан» со счетом 2:1.

А уже в сезоне 2025/26 с подобным счетом был обыгран на «Энфилде» Ливерпуль.

Выездные победы МЮ во главе с Рубеном Аморимом над Манчестером Сити и Ливерпулем в АПЛ