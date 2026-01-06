Нойер рассказал, когда примет решение о своем будущем
Мануэль настроен положительно на продление сотрудничества с «Баварией»
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, когда примет решение о продлении контракта с мюнхенским клубом:
«Я настроен положительно. Но пока хочу подождать и посмотреть, как пройдут следующие несколько месяцев. Хочу стараться показывать хорошую игру. Затем, в конце марта или в апреле, будет принято решение. К тому времени я уже буду знать, сколько матчей сыграл и как себя чувствует мое тело.
Мне также исполнится 40 лет, поэтому нужно оценить, смогу ли я принять это решение с полной уверенностью, чтобы продолжать. Обмен мнениями с клубом очень хороший – потом посмотрим, продолжим ли дальше или нет».
Ранее сообщалось, что «Бавария» приняла решение относительно будущего Кейна.
