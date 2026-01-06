Большая потеря для Гвардиолы. Защитнику Сити придется делать операцию

«Манчестер Сити» сообщил на официальном сайте о последствиях травмы Йошко Гвардиола, которую он получил в начале второго тайма матча 20-го тура АПЛ с «Челси» – 1:1.

После детального обследования у игрока выявлен перелом большеберцовой кости правой ноги.

Защитнику будет проведена операция на этой неделе.

Сроки восстановления клуб не называет, но обычно игроки с такими травмами пропускают несколько месяцев.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет в среду, 7 января, когда в рамках 21-го тура АПЛ дома сыграет с «Брайтоном».

После 20 туров АПЛ «горожане» занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка, что на шесть меньше, чем у лидирующего «Арсенала».