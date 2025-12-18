Федорчук объяснил, почему Довбику следует покинуть Рому

Перед открытием очередного трансферного «окна» среди украинских футболистов чаще всего вспоминают о нападающем «Ромы» Артеме Довбике. Ему предрекают продолжение карьеры в испанском «Атлетико», итальянском «Милане», турецком «Фенербахче», а в последнее время – в английском «Эвертоне».

В разговоре корреспондента Sport.ua с известным экспертом Олегом Федорчуком говорили о том, почему довольно неожиданно этот украинский футболист оказался на радарах многих именитых зарубежных клубов:

– Все объясняется, прежде всего, неопределенностью Довбика в «Роме», где он не является игроком стартового состава. Я склоняюсь к тому, что он здесь не задержится и скоро изменит «прописку». Вот только о полноценной продаже речь не идет, а скорее всего об аренде.

– А разве тому же богатому «Атлетико» не по силам выкупить контракт Довбика? Есть средства и у «Милана».

– На мой взгляд, Довбик – переоцененный игрок, «Рома» за него сильно переплатила, а дешево она его не отдаст. Убежден, что за те более 30 миллионов евро, которые заплатили римляне, можно приобрести более сильных форвардов. «Жироне» очень повезло с продажей украинца.

Особенно ухудшилось положение Довбика после того, как Рому возглавил Джан Пьеро Гасперини. Бывший наставник «Аталанты» известен своими нестандартными решениями по игре нападающих. Они должны быть не только нацелены на ворота соперника, добавлять динамики командным действиям, но и при потере мяча активно прессинговать.

Большинство из этих игровых характеристик не являются сильными сторонами Довбика. К тому же никуда не исчезла его склонность к травмам. Кому нужен игрок, который в самый подходящий момент оказывается в лазарете?

К сожалению, у Артема слабых позиций действительно хватает, в частности, игра на «втором этаже». По-моему, он сильно притормозил в становлении, когда в свое время несколько лет выступал в слабом чемпионате Дании. Поэтому в «Роме» и решили заняться поиском вариантов с уходом Довбика.

– Но ведь он банально может не согласиться на переход.

– Это при условии, если в действующем контракте четко указано такое его право. Если да, то у него будут проблемы с игровой практикой, но он будет и дальше оставаться одним из самых высокооплачиваемых игроков «Ромы». Хотя тогда могут возникнуть проблемы с вызовами в сборную Украины.

Но давайте пока не нагнетать ситуацию, подождем, когда Артем залечит очередную травму и тогда увидим, как встретят его возвращение в строй в «Роме».

– Если все же, Гасперини не изменит свою позицию и не будет доверять Довбику, то выступления в каком чемпионате вы бы ему порекомендовали?

– Только не в АПЛ, где интенсивность еще выше, чем в Италии. Франция тоже не подходит. Оптимальный вариант – возвращение в Испанию, где возможности Довбика хорошо известны. Хотя «Жирона» – это отдельная история, там буквально вся команда обслуживала Артема. В том же «Атлетико» он такого не дождется.

Думаю, что он сумел бы проявить себя в Турции. Тем более что Зубков и Батагов своими отличными выступлениями за «Трабзонспор» изрядно подняли имидж украинского футбола. Кстати, в этой стране не жалеют средств по приглашению квалифицированных игроков и условный «Фенербахче» мог бы договориться, по крайней мере, об аренде Довбика.

Впрочем, очень многое зависит от самого Артема, которому надо оперативно позаботиться о более разнообразной игре, иначе топтания на месте не избежать.

Этого нельзя допустить, ведь все мы продолжаем верить в Артема. Его голы очень нужны не только «Роме», но и национальной сборной Украины, которая уже в марте будет бороться за путевку в финальную часть чемпионата мира.