Матчи Шахтера и Динамо. 6-й тур Лиги конференций: расписание и таблица
Вечером 18 декабря пройдут 18 поединков заключительного тура
Вечером 18 декабря пройдут матчи 6-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА 2025/26.
В этот заключительный игровой день запланировано 18 матчей. Все поединки начнутся одновременно, в 22:00 по Киеву.
В турнире выступают два украинских клуба: киевское Динамо и донецкий Шахтер.
В 6-м туре украинские клубы проведут домашние матчи в Польше: Шахтер – Риека (в Кракове), Динамо – Ноа (в Люблине).
В турнирной таблице Шахтер занимает 2-е место, имея 12 очков из 18. Динамо идет на 28-й позиции с 3 очками и потеряло шансы на плей-офф.
Лидируют после 5 туров: Страсбург (13 очков), Шахтер (12), Ракув (11), АЕК Афины, Самсунспор, Спарта Прага, Райо Вальекано, Майнц (по 10).
Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).
По итогам 6 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.
Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.
Лига конференций УЕФА 2025/26
6-й тур, 18 декабря 2025
Расписание матчей
- 22:00. АЕК Ларнака (Кипр) – Шкендия (Северная Македония)
- 22:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Ягеллония (Польша)
- 22:00. Динамо Киев (Украина) – Ноа (Армения)
- 22:00. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Рапид Вена (Австрия)
- 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – КуПС (Финляндия)
- 22:00. Легия (Польша) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- 22:00. Лозанна (Швейцария) – Фиорентина (Италия)
- 22:00. Майнц (Германия) – Самсунспор (Турция)
- 22:00. Омония (Кипр) – Ракув (Польша)
- 22:00. Райо Вальекано (Испания) – Дрита (Косово)
- 22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Лех Познань (Польша)
- 22:00. Слован Братислава (Словакия) – Хеккен (Швеция)
- 22:00. Спарта Прага (Чехия) – Абердин (Шотландия)
- 22:00. Страсбург (Франция) – Брейдаблик (Исландия)
- 22:00. Целе (Словения) – Шелбурн (Ирландия)
- 22:00. Шахтер Донецк (Украина) – Риека (Хорватия)
- 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Хамрун Спартанс (Мальта)
- 22:00. AEK Афины (Греция) – Университатя Крайова (Румыния)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Страсбург
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|18.12.25 22:00 Страсбург - Брейдаблик11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|13
|2
|Шахтер Донецк
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|18.12.25 22:00 Шахтер Донецк - Риека11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|12
|3
|Ракув
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|18.12.25 22:00 Омония - Ракув11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|11
|4
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|18.12.25 22:00 АЕК - Университатя Крайова11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|10
|5
|Самсунспор
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|18.12.25 22:00 Майнц - Самсунспор11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|10
|6
|Спарта Прага
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|18.12.25 22:00 Спарта Прага - Абердин11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|10
|7
|Райо Вальекано
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|18.12.25 22:00 Райо Вальекано - Дрита11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|10
|8
|Майнц
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|18.12.25 22:00 Майнц - Самсунспор11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|10
|9
|Кристал Пэлас
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|18.12.25 22:00 Кристал Пэлас - КуПС11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|9
|10
|АЕК Ларнака
|5
|2
|3
|0
|6 - 1
|18.12.25 22:00 АЕК Ларнака - Шкендия11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|9
|11
|Фиорентина
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|18.12.25 22:00 Лозанна - Фиорентина11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|9
|12
|Целе
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|18.12.25 22:00 Целе - Шелбурн11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|9
|13
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|18.12.25 22:00 АЗ Алкмаар - Ягеллония11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|9
|14
|Риека
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|18.12.25 22:00 Шахтер Донецк - Риека11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|8
|15
|Омония
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|18.12.25 22:00 Омония - Ракув11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|8
|16
|Лозанна
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|18.12.25 22:00 Лозанна - Фиорентина11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|8
|17
|Ноа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|18.12.25 22:00 Динамо Киев - Ноа11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|8
|18
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|18.12.25 22:00 АЗ Алкмаар - Ягеллония11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|8
|19
|Дрита
|5
|2
|2
|1
|4 - 5
|18.12.25 22:00 Райо Вальекано - Дрита11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|8
|20
|Лех
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|18.12.25 22:00 Сигма - Лех11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|7
|21
|Шкендия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|18.12.25 22:00 АЕК Ларнака - Шкендия11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|7
|22
|Сигма
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|18.12.25 22:00 Сигма - Лех11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|7
|23
|Университатя Крайова
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|18.12.25 22:00 АЕК - Университатя Крайова11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|7
|24
|Линкольн Ред Импс
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|18.12.25 22:00 Легия - Линкольн Ред Импс11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|7
|25
|КуПС
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|18.12.25 22:00 Кристал Пэлас - КуПС11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|6
|26
|Зриньски
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|18.12.25 22:00 Зриньски - Рапид Вена11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|6
|27
|Брейдаблик
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|18.12.25 22:00 Страсбург - Брейдаблик11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|5
|28
|Динамо Киев
|5
|1
|0
|4
|7 - 9
|18.12.25 22:00 Динамо Киев - Ноа11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|3
|29
|Хеккен
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|18.12.25 22:00 Слован Братислава - Хеккен11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|3
|30
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|18.12.25 22:00 Легия - Линкольн Ред Импс11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|3
|31
|Слован Братислава
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|18.12.25 22:00 Слован Братислава - Хеккен11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|3
|32
|Хамрун Спартанс
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|18.12.25 22:00 Шемрок Роверс - Хамрун Спартанс11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|3
|33
|Абердин
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|18.12.25 22:00 Спарта Прага - Абердин11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|2
|34
|Шелбурн
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|18.12.25 22:00 Целе - Шелбурн11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|1
|35
|Шемрок Роверс
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|18.12.25 22:00 Шемрок Роверс - Хамрун Спартанс11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|1
|36
|Рапид Вена
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|18.12.25 22:00 Зриньски - Рапид Вена11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|0
