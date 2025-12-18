Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матчи Шахтера и Динамо. 6-й тур Лиги конференций: расписание и таблица
Лига конференций
18 декабря 2025, 16:00 |
366
1

Матчи Шахтера и Динамо. 6-й тур Лиги конференций: расписание и таблица

Вечером 18 декабря пройдут 18 поединков заключительного тура

18 декабря 2025, 16:00 |
366
1 Comments
Матчи Шахтера и Динамо. 6-й тур Лиги конференций: расписание и таблица
Коллаж Sport.ua

Вечером 18 декабря пройдут матчи 6-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот заключительный игровой день запланировано 18 матчей. Все поединки начнутся одновременно, в 22:00 по Киеву.

В турнире выступают два украинских клуба: киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 6-м туре украинские клубы проведут домашние матчи в Польше: Шахтер – Риека (в Кракове), Динамо – Ноа (в Люблине).

В турнирной таблице Шахтер занимает 2-е место, имея 12 очков из 18. Динамо идет на 28-й позиции с 3 очками и потеряло шансы на плей-офф.

Лидируют после 5 туров: Страсбург (13 очков), Шахтер (12), Ракув (11), АЕК Афины, Самсунспор, Спарта Прага, Райо Вальекано, Майнц (по 10).

Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).

По итогам 6 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

6-й тур, 18 декабря 2025

Расписание матчей

  • 22:00. АЕК Ларнака (Кипр) – Шкендия (Северная Македония)
  • 22:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Ягеллония (Польша)
  • 22:00. Динамо Киев (Украина) – Ноа (Армения)
  • 22:00. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Рапид Вена (Австрия)
  • 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – КуПС (Финляндия)
  • 22:00. Легия (Польша) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • 22:00. Лозанна (Швейцария) – Фиорентина (Италия)
  • 22:00. Майнц (Германия) – Самсунспор (Турция)
  • 22:00. Омония (Кипр) – Ракув (Польша)
  • 22:00. Райо Вальекано (Испания) – Дрита (Косово)
  • 22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Лех Познань (Польша)
  • 22:00. Слован Братислава (Словакия) – Хеккен (Швеция)
  • 22:00. Спарта Прага (Чехия) – Абердин (Шотландия)
  • 22:00. Страсбург (Франция) – Брейдаблик (Исландия)
  • 22:00. Целе (Словения) – Шелбурн (Ирландия)
  • 22:00. Шахтер Донецк (Украина) – Риека (Хорватия)
  • 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Хамрун Спартанс (Мальта)
  • 22:00. AEK Афины (Греция) – Университатя Крайова (Румыния)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Страсбург 5 4 1 0 8 - 4 18.12.25 22:00 Страсбург - Брейдаблик11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 13
2 Шахтер Донецк 5 4 0 1 10 - 5 18.12.25 22:00 Шахтер Донецк - Риека11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 12
3 Ракув 5 3 2 0 8 - 2 18.12.25 22:00 Омония - Ракув11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 11
4 АЕК 5 3 1 1 11 - 5 18.12.25 22:00 АЕК - Университатя Крайова11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК 10
5 Самсунспор 5 3 1 1 10 - 4 18.12.25 22:00 Майнц - Самсунспор11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 10
6 Спарта Прага 5 3 1 1 7 - 3 18.12.25 22:00 Спарта Прага - Абердин11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 10
7 Райо Вальекано 5 3 1 1 10 - 7 18.12.25 22:00 Райо Вальекано - Дрита11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 10
8 Майнц 5 3 1 1 5 - 3 18.12.25 22:00 Майнц - Самсунспор11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц 10
9 Кристал Пэлас 5 3 0 2 9 - 4 18.12.25 22:00 Кристал Пэлас - КуПС11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 9
10 АЕК Ларнака 5 2 3 0 6 - 1 18.12.25 22:00 АЕК Ларнака - Шкендия11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 9
11 Фиорентина 5 3 0 2 8 - 4 18.12.25 22:00 Лозанна - Фиорентина11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 9
12 Целе 5 3 0 2 8 - 7 18.12.25 22:00 Целе - Шелбурн11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК 9
13 АЗ Алкмаар 5 3 0 2 7 - 7 18.12.25 22:00 АЗ Алкмаар - Ягеллония11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 9
14 Риека 5 2 2 1 5 - 2 18.12.25 22:00 Шахтер Донецк - Риека11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека 8
15 Омония 5 2 2 1 5 - 3 18.12.25 22:00 Омония - Ракув11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц 8
16 Лозанна 5 2 2 1 5 - 3 18.12.25 22:00 Лозанна - Фиорентина11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 8
17 Ноа 5 2 2 1 6 - 5 18.12.25 22:00 Динамо Киев - Ноа11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека 8
18 Ягеллония 5 2 2 1 5 - 4 18.12.25 22:00 АЗ Алкмаар - Ягеллония11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 8
19 Дрита 5 2 2 1 4 - 5 18.12.25 22:00 Райо Вальекано - Дрита11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 8
20 Лех 5 2 1 2 10 - 7 18.12.25 22:00 Сигма - Лех11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 7
21 Шкендия 5 2 1 2 4 - 4 18.12.25 22:00 АЕК Ларнака - Шкендия11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 7
22 Сигма 5 2 1 2 6 - 7 18.12.25 22:00 Сигма - Лех11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 7
23 Университатя Крайова 5 2 1 2 4 - 5 18.12.25 22:00 АЕК - Университатя Крайова11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 7
24 Линкольн Ред Импс 5 2 1 2 6 - 11 18.12.25 22:00 Легия - Линкольн Ред Импс11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 7
25 КуПС 5 1 3 1 4 - 3 18.12.25 22:00 Кристал Пэлас - КуПС11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 6
26 Зриньски 5 2 0 3 7 - 9 18.12.25 22:00 Зриньски - Рапид Вена11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 6
27 Брейдаблик 5 1 2 2 5 - 8 18.12.25 22:00 Страсбург - Брейдаблик11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 5
28 Динамо Киев 5 1 0 4 7 - 9 18.12.25 22:00 Динамо Киев - Ноа11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3
29 Хеккен 5 0 3 2 5 - 7 18.12.25 22:00 Слован Братислава - Хеккен11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 3
30 Легия 5 1 0 4 4 - 7 18.12.25 22:00 Легия - Линкольн Ред Импс11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3
31 Слован Братислава 5 1 0 4 4 - 9 18.12.25 22:00 Слован Братислава - Хеккен11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 3
32 Хамрун Спартанс 5 1 0 4 3 - 8 18.12.25 22:00 Шемрок Роверс - Хамрун Спартанс11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 3
33 Абердин 5 0 2 3 3 - 11 18.12.25 22:00 Спарта Прага - Абердин11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 2
34 Шелбурн 5 0 1 4 0 - 7 18.12.25 22:00 Целе - Шелбурн11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1
35 Шемрок Роверс 5 0 1 4 4 - 12 18.12.25 22:00 Шемрок Роверс - Хамрун Спартанс11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 1
36 Рапид Вена 5 0 0 5 2 - 13 18.12.25 22:00 Зриньски - Рапид Вена11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Райо Вальекано – Дрита. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»
Известный тренер объяснил, почему Динамо и Шахтер завершат год победами
Лига конференций статистические расклады Фиорентина Динамо Киев Страсбург Риека Кристал Пэлас Омония Зриньски Мостар Ягеллония Белосток Шемрок Роверс Абердин Рапид Вена Райо Вальекано Майнц Университатя Крайова Спарта Прага АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Слован Братислава Лозанна Самсунспор Лех Познань АЕК Ларнака АЕК Афины Эдуард Соболь Легия Варшава Шкендия Целе Сигма Оломоуц Денис Костышин Хеккен выбор редакции Даниил Игнатенко Дрита КуПС Павел Исенко Ноа Ереван Николай Кухаревич Ракув Ченстохова Линкольн Ред Импс Брейдаблик Шелбурн Хамрун Спартанс Александр Романчук (1999) Шахтер - Риека Динамо - Ноа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший игрок сборной Бразилии вернется в клуб Украинской Премьер-лиги
Футбол | 18 декабря 2025, 16:17 0
Бывший игрок сборной Бразилии вернется в клуб Украинской Премьер-лиги
Бывший игрок сборной Бразилии вернется в клуб Украинской Премьер-лиги

Стенио присоединится к «Карпатам» после аренды в составе «Америки Минейро»

Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Футбол | 17 декабря 2025, 21:57 52
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок

Команда Луиса Энрике завоевала очередной международный трофей, но понадобилась серия пенальти

Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Бокс | 18.12.2025, 08:56
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
«Я в шоке от него». Лунин прокомментировал матч с Талаверой
Футбол | 18.12.2025, 08:22
«Я в шоке от него». Лунин прокомментировал матч с Талаверой
«Я в шоке от него». Лунин прокомментировал матч с Талаверой
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Футбол | 17.12.2025, 23:55
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
головне не опуститися на останнє місце, а по можливості піднятися на динамівську вершину - 25 місце
Ответить
0
Популярные новости
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 4
Футбол
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
16.12.2025, 19:32 4
Футбол
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 9
Бокс
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 13
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем