  Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Лига конференций
Шелбурн
11.12.2025 22:00 – FT 0 : 3
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков

Горняки переиграли Хамрун Спартанс и набрали 12 очков из 15 возможных

Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 декабря проходят матчи 5-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Вечером 11 декабря проходят матчи 5-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Киевское Динамо Флоренции уступило итальянской Фиорентине со счетом 1:2. У команды Игоря Костюка осталось 3 очка (28-е место).

Динамо потеряло даже теоретические шансы на попадание в топ-24, зону плей-офф, и выбыло из еврокубкового турнира.

Донецкий Шахтер на выезде переиграл мальтийский клуб Хамрун Спартанс со счетом 2:0 и набрал 12 очков из 15 возможных. Шахтер идет на 2-й позиции после Страсбурга (13).

Горняки гарантировали себе плей-офф и очень близки к попаданию в топ-8, что дает прямую путевку в 1/8 финала. В последней игре команда Арды Турана будет принимать хорватскую Риеку, и ничьей будет достаточно.

Лига конференций УЕФА 2025/26

5-й тур, 11 декабря 2025

  • 22:00. Абердин (Шотландия) – Страсбург (Франция) – 0:1
  • 22:00. КуПС (Финляндия) – Лозанна (Швейцария) – 0:0
  • 22:00. Лех Познань (Польша) – Майнц (Германия) – 1:1
  • 22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Сигма (Чехия) – 2:1
  • 22:00. Ракув (Польша) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 1:0
  • 22:00. Риека (Хорватия) – Целе (Словения) – 3:0
  • 22:00. Рапид Вена (Австрия) – Омония (Кипр) – 0:1
  • 22:00. Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтер (Украина) – 0:2
  • 22:00. Шелбурн (Ирландия) – Кристал Пэлас (Англия) – 0:3

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Страсбург 5 4 1 0 8 - 4 18.12.25 22:00 Страсбург - Брейдаблик11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 13
2 Шахтер Донецк 5 4 0 1 10 - 5 18.12.25 22:00 Шахтер Донецк - Риека11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 12
3 Ракув 5 3 2 0 8 - 2 18.12.25 22:00 Омония - Ракув11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 11
4 АЕК 5 3 1 1 11 - 5 18.12.25 22:00 АЕК - Университатя Крайова11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК 10
5 Самсунспор 5 3 1 1 10 - 4 18.12.25 22:00 Майнц - Самсунспор11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 10
6 Спарта Прага 5 3 1 1 7 - 3 18.12.25 22:00 Спарта Прага - Абердин11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 10
7 Райо Вальекано 5 3 1 1 10 - 7 18.12.25 22:00 Райо Вальекано - Дрита11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 10
8 Майнц 5 3 1 1 5 - 3 18.12.25 22:00 Майнц - Самсунспор11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц 10
9 Кристал Пэлас 5 3 0 2 9 - 4 18.12.25 22:00 Кристал Пэлас - КуПС11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 9
10 АЕК Ларнака 5 2 3 0 6 - 1 18.12.25 22:00 АЕК Ларнака - Шкендия11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 9
11 Фиорентина 5 3 0 2 8 - 4 18.12.25 22:00 Лозанна - Фиорентина11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 9
12 Целе 5 3 0 2 8 - 7 18.12.25 22:00 Целе - Шелбурн11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК 9
13 АЗ Алкмаар 5 3 0 2 7 - 7 18.12.25 22:00 АЗ Алкмаар - Ягеллония11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 9
14 Риека 5 2 2 1 5 - 2 18.12.25 22:00 Шахтер Донецк - Риека11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека 8
15 Омония 5 2 2 1 5 - 3 18.12.25 22:00 Омония - Ракув11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц 8
16 Лозанна 5 2 2 1 5 - 3 18.12.25 22:00 Лозанна - Фиорентина11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 8
17 Ноа 5 2 2 1 6 - 5 18.12.25 22:00 Динамо Киев - Ноа11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека 8
18 Ягеллония 5 2 2 1 5 - 4 18.12.25 22:00 АЗ Алкмаар - Ягеллония11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 8
19 Дрита 5 2 2 1 4 - 5 18.12.25 22:00 Райо Вальекано - Дрита11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 8
20 Лех 5 2 1 2 10 - 7 18.12.25 22:00 Сигма - Лех11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 7
21 Шкендия 5 2 1 2 4 - 4 18.12.25 22:00 АЕК Ларнака - Шкендия11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 7
22 Сигма 5 2 1 2 6 - 7 18.12.25 22:00 Сигма - Лех11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 7
23 Университатя Крайова 5 2 1 2 4 - 5 18.12.25 22:00 АЕК - Университатя Крайова11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 7
24 Линкольн Ред Импс 5 2 1 2 6 - 11 18.12.25 22:00 Легия - Линкольн Ред Импс11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 7
25 КуПС 5 1 3 1 4 - 3 18.12.25 22:00 Кристал Пэлас - КуПС11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 6
26 Зриньски 5 2 0 3 7 - 9 18.12.25 22:00 Зриньски - Рапид Вена11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 6
27 Брейдаблик 5 1 2 2 5 - 8 18.12.25 22:00 Страсбург - Брейдаблик11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 5
28 Динамо Киев 5 1 0 4 7 - 9 18.12.25 22:00 Динамо Киев - Ноа11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3
29 Хеккен 5 0 3 2 5 - 7 18.12.25 22:00 Слован Братислава - Хеккен11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 3
30 Легия 5 1 0 4 4 - 7 18.12.25 22:00 Легия - Линкольн Ред Импс11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3
31 Слован Братислава 5 1 0 4 4 - 9 18.12.25 22:00 Слован Братислава - Хеккен11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 3
32 Хамрун Спартанс 5 1 0 4 3 - 8 18.12.25 22:00 Шемрок Роверс - Хамрун Спартанс11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 3
33 Абердин 5 0 2 3 3 - 11 18.12.25 22:00 Спарта Прага - Абердин11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 2
34 Шелбурн 5 0 1 4 0 - 7 18.12.25 22:00 Целе - Шелбурн11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1
35 Шемрок Роверс 5 0 1 4 4 - 12 18.12.25 22:00 Шемрок Роверс - Хамрун Спартанс11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 1
36 Рапид Вена 5 0 0 5 2 - 13 18.12.25 22:00 Зриньски - Рапид Вена11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
Захарченко признался, что сказал Костюк после поражения Динамо в матче ЛК
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Де Дєрьнамо, де??? 😁 вилетіли із ЛЧ, потім із ЛЄ, а зараз із ЛК 🤣🤣🤣
Ответить
+4
TradyT
Як можна бути таким лайном, щоб вилетіти з ЛК за тур до фінішу??? Вони в ЛЧ хотіли, це посміховисько взагалі краще розформувати.. в ЛЧ вони хочуть, непорозуміння, а не клуб
Ответить
+4
_9Quantum19_KhM25
Гарно, приємно. Україна понад усе!💙💙💛💛
Ответить
+3
Volk
Навіть Зриньськи вище деяких в таблиці. Посміховисько 
Ответить
+2
New Zealander
Судячи з усього навіть якщо Шахтар програє Рієці то вже ніяк не випаде з першої вісімки
Ответить
+2
Лига
Шахтёру и ничьи хватит в последнем туре, чтобы быть в восьмёрке
Ответить
+1
yurij-korotkoruchko.com
28 место среди таких КОМАНД-просто стыдно было бы мне зарплату получать!
Ответить
+1
Отаман
Дуже добре 
Ответить
+1
mini.f
Я так розумію, що гравці Динамо добилися головного в цьому житті - отримали бронь від службі в ЗСУ. А це зараз - найголовиіше! На таких умовах можна і зарплатню не отримувати від Суркіса, тарілки борща буде досить.
Ответить
0
Bulba_sumkin
Шахтер второй, и это главное) А что там на дне таблицы нормальных людей интересовать не должно))) 
Ответить
0
DK02
одні молодці, а інші дибіли.
Ответить
0
