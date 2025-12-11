Первый блок Лиги конференций. Остались ли шансы у Динамо после поражения?

Вечером 11 декабря проходят матчи 5-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В первом блоке завершилось 9 поединков, и еще 9 игры начинаются в 22:00.

Киевское Динамо Флоренции уступило итальянской команде Фиорентина. со счетом 1:2. У команды Игоря Костюка осталось 3 очка.

Динамовцы сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф в случае домашней победы над Ноа из Армении в последнем туре

Однако эти шансы крайне призрачны, так как 6 очков, скорее всего, не хватит для попадания в топ-24. В минувшем сезоне зона плей-офф заканчивалась на 7 баллах.

Лига конференций УЕФА 2025/26

5-й тур, 11 декабря 2025

19:45. Брейдаблик (Исландия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 3:1

19:45. Хеккен (Швеция) – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:1

19:45. Дрита (Косово) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 0:3

19:45. Ноа (Армения) – Легия (Польша) – 2:1

19:45. Самсунспор (Турция) – AEK Афины (Греция) – 1:2

19:45. Университатя Крайова (Румыния) – Спарта Прага (Чехия) – 1:2

19:45. Фиорентина (Италия) – Динамо Киев (Украина) – 2:1

19:45. Шкендия (Северная Македония) – Слован Бр (Словакия) – 2:0

19:45. Ягеллония (Польша) – Райо Вальекано (Испания) – 1:2

