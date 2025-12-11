Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Первый блок Лиги конференций. Остались ли шансы у Динамо после поражения?
Лига конференций
Ноа
11.12.2025 19:45 – FT 2 : 1
Легия
Лига конференций
11 декабря 2025, 22:23 | Обновлено 11 декабря 2025, 22:24
Первый блок Лиги конференций. Остались ли шансы у Динамо после поражения?

Киевская команда уступила итальянской Фиорентине со счетом 1:2

Первый блок Лиги конференций. Остались ли шансы у Динамо после поражения?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 декабря проходят матчи 5-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В первом блоке завершилось 9 поединков, и еще 9 игры начинаются в 22:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо Флоренции уступило итальянской команде Фиорентина. со счетом 1:2. У команды Игоря Костюка осталось 3 очка.

Динамовцы сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф в случае домашней победы над Ноа из Армении в последнем туре

Однако эти шансы крайне призрачны, так как 6 очков, скорее всего, не хватит для попадания в топ-24. В минувшем сезоне зона плей-офф заканчивалась на 7 баллах.

Лига конференций УЕФА 2025/26

5-й тур, 11 декабря 2025

  • 19:45. Брейдаблик (Исландия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 3:1
  • 19:45. Хеккен (Швеция) – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:1
  • 19:45. Дрита (Косово) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 0:3
  • 19:45. Ноа (Армения) – Легия (Польша) – 2:1
  • 19:45. Самсунспор (Турция) – AEK Афины (Греция) – 1:2
  • 19:45. Университатя Крайова (Румыния) – Спарта Прага (Чехия) – 1:2
  • 19:45. Фиорентина (Италия) – Динамо Киев (Украина) – 2:1
  • 19:45. Шкендия (Северная Македония) – Слован Бр (Словакия) – 2:0
  • 19:45. Ягеллония (Польша) – Райо Вальекано (Испания) – 1:2

Инфографика

Костюк объяснил поражение Динамо от Фиорентины и назвал главную проблему
Определен лучший и худший игрок Динамо после поражения в Лиге конференций
Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках составляет уже 18 матчей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
