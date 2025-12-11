Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Шелбурн
11.12.2025 22:00 - : -
Кристал Пэлас
Лига конференций
Лига конференций. 5-й тур, 11 декабря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 11 декабря проходят матчи 5-го тура Лиги конференций УЕФА

Лига конференций. 5-й тур, 11 декабря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

Вечером 11 декабря проходят матчи 5-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо в 19:45 в Флоренции встречается с итальянской командой Фиорентина.

Донецкий Шахтер в 22:00 играет на Мальте против местного клуба Хамрун Спартанс.

Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).

Лига конференций УЕФА 2025/26

5-й тур, 11 декабря 2025

  • 19:45. Брейдаблик (Исландия) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • 19:45. Хеккен (Швеция) – АЕК Ларнака (Кипр)
  • 19:45. Дрита (Косово) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
  • 19:45. Ноа (Армения) – Легия (Польша)
  • 19:45. Самсунспор (Турция) – AEK Афины (Греция)
  • 19:45. Университет Крайова (Румыния) – Спарта Прага (Чехия)
  • 19:45. Фиорентина (Италия) – Динамо Киев (Украина)
  • 19:45. Шкендия (Северная Македония) – Слован Бр (Словакия)
  • 19:45. Ягеллония (Польша) – Райо Вальекано (Испания)
  • 22:00. Абердин (Шотландия) – Страсбург (Франция)
  • 22:00. КуПС (Финляндия) – Лозанна (Швейцария)
  • 22:00. Лех Познань (Польша) – Майнц (Германия)
  • 22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Сигма Оломоуц (Чехия)
  • 22:00. Ракув (Польша) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • 22:00. Риека (Хорватия) – Целе (Словения)
  • 22:00. Рапид Вена (Австрия) – Омония (Кипр)
  • 22:00. Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтер Донецк (Украина)
  • 22:00. Шелбурн (Ирландия) – Кристалл Пэлас (Англия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

