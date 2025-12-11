Лига конференций. 5-й тур, 11 декабря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 11 декабря проходят матчи 5-го тура Лиги конференций УЕФА
Вечером 11 декабря проходят матчи 5-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Киевское Динамо в 19:45 в Флоренции встречается с итальянской командой Фиорентина.
Донецкий Шахтер в 22:00 играет на Мальте против местного клуба Хамрун Спартанс.
Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).
Лига конференций УЕФА 2025/26
5-й тур, 11 декабря 2025
- 19:45. Брейдаблик (Исландия) – Шемрок Роверс (Ирландия)
- 19:45. Хеккен (Швеция) – АЕК Ларнака (Кипр)
- 19:45. Дрита (Косово) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
- 19:45. Ноа (Армения) – Легия (Польша)
- 19:45. Самсунспор (Турция) – AEK Афины (Греция)
- 19:45. Университет Крайова (Румыния) – Спарта Прага (Чехия)
- 19:45. Фиорентина (Италия) – Динамо Киев (Украина)
- 19:45. Шкендия (Северная Македония) – Слован Бр (Словакия)
- 19:45. Ягеллония (Польша) – Райо Вальекано (Испания)
- 22:00. Абердин (Шотландия) – Страсбург (Франция)
- 22:00. КуПС (Финляндия) – Лозанна (Швейцария)
- 22:00. Лех Познань (Польша) – Майнц (Германия)
- 22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Сигма Оломоуц (Чехия)
- 22:00. Ракув (Польша) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
- 22:00. Риека (Хорватия) – Целе (Словения)
- 22:00. Рапид Вена (Австрия) – Омония (Кипр)
- 22:00. Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтер Донецк (Украина)
- 22:00. Шелбурн (Ирландия) – Кристалл Пэлас (Англия)
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неужели чемпион Украины не справится с последней на данный момент командой Серии A?
Задачу выполнили: Арсенал, Бавария, ПСЖ, Ман Сити, Аталанта