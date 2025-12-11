Ключевые матчи Шахтера и Динамо. 5-й тур Лиги конференций: график и таблица

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
11 декабря 2025, 16:50 | Обновлено 11 декабря 2025, 17:30
Вечером 11 декабря пройдут 18 поединков 5-го тура Лиги конференций

Коллаж Sport.ua

Вечером 11 декабря пройдут матчи 5-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 матчей. Лиговая фаза состоит из 6 туров и завершится на следующей неделе.

В турнире выступают два украинских клуба: киевское Динамо и донецкий Шахтер.

В 5-м туре украинские клубы проведут матчи на выезде: 19:45 Фиорентина – Динамо, 22:00. Хамрун Спартанс – Шахтер.

В турнирной таблице Шахтер занимает 4-е место, имея 9 очков из 12. Динамо идет на 27-й позиции с 3 очками.

Лидируют после 4 туров: Самсунспор, Страсбург (по 10), Целе, Шахтер, Майнц (по 9).

Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).

По итогам 6 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

5-й тур, 11 декабря 2025

Расписание матчей

  • 19:45. Брейдаблик (Исландия) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • 19:45. Хеккен (Швеция) – АЕК Ларнака (Кипр)
  • 19:45. Дрита (Косово) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
  • 19:45. Ноа (Армения) – Легия (Польша)
  • 19:45. Самсунспор (Турция) – AEK Афины (Греция)
  • 19:45. Университет Крайова (Румыния) – Спарта Прага (Чехия)
  • 19:45. Фиорентина (Италия) – Динамо Киев (Украина)
  • 19:45. Шкендия (Северная Македония) – Слован Бр (Словакия)
  • 19:45. Ягеллония (Польша) – Райо Вальекано (Испания)
  • 22:00. Абердин (Шотландия) – Страсбург (Франция)
  • 22:00. КуПС (Финляндия) – Лозанна (Швейцария)
  • 22:00. Лех Познань (Польша) – Майнц (Германия)
  • 22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Сигма Оломоуц (Чехия)
  • 22:00. Ракув (Польша) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • 22:00. Риека (Хорватия) – Целе (Словения)
  • 22:00. Рапид Вена (Австрия) – Омония (Кипр)
  • 22:00. Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтер Донецк (Украина)
  • 22:00. Шелбурн (Ирландия) – Кристалл Пэлас (Англия)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Самсунспор 4 3 1 0 9 - 2 11.12.25 19:45 Самсунспор - АЕК27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 10
2 Страсбург 4 3 1 0 7 - 4 11.12.25 22:00 Абердин - Страсбург27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 10
3 Целе 4 3 0 1 8 - 4 11.12.25 22:00 Риека - Целе27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК 9
4 Шахтер Донецк 4 3 0 1 8 - 5 11.12.25 22:00 Хамрун Спартанс - Шахтер Донецк27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 9
5 Майнц 4 3 0 1 4 - 2 11.12.25 22:00 Лех - Майнц27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц 9
6 Ракув 4 2 2 0 7 - 2 11.12.25 22:00 Ракув - Зриньски27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 8
7 АЕК Ларнака 4 2 2 0 5 - 0 11.12.25 19:45 Хеккен - АЕК Ларнака27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 8
8 Дрита 4 2 2 0 4 - 2 11.12.25 19:45 Дрита - АЗ Алкмаар27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 8
9 Ягеллония 4 2 2 0 4 - 2 11.12.25 19:45 Ягеллония - Райо Вальекано27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 8
10 АЕК 4 2 1 1 9 - 4 11.12.25 19:45 Самсунспор - АЕК27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК 7
11 Спарта Прага 4 2 1 1 5 - 2 11.12.25 19:45 Университатя Крайова - Спарта Прага27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 7
12 Райо Вальекано 4 2 1 1 8 - 6 11.12.25 19:45 Ягеллония - Райо Вальекано27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 7
13 Лозанна 4 2 1 1 5 - 3 11.12.25 22:00 КуПС - Лозанна27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 7
14 Сигма 4 2 1 1 5 - 5 11.12.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Сигма27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 7
15 Университатя Крайова 4 2 1 1 3 - 3 11.12.25 19:45 Университатя Крайова - Спарта Прага27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 7
16 Лех 4 2 0 2 9 - 6 11.12.25 22:00 Лех - Майнц27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 6
17 Фиорентина 4 2 0 2 6 - 3 11.12.25 19:45 Фиорентина - Динамо Киев27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 6
18 Кристал Пэлас 4 2 0 2 6 - 4 11.12.25 22:00 Шелбурн - Кристал Пэлас27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 6
19 Зриньски 4 2 0 2 7 - 8 11.12.25 22:00 Ракув - Зриньски27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 6
20 АЗ Алкмаар 4 2 0 2 4 - 7 11.12.25 19:45 Дрита - АЗ Алкмаар27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 6
21 Омония 4 1 2 1 4 - 3 11.12.25 22:00 Рапид Вена - Омония27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц 5
22 КуПС 4 1 2 1 4 - 3 11.12.25 22:00 КуПС - Лозанна27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 5
23 Ноа 4 1 2 1 4 - 4 11.12.25 19:45 Ноа - Легия27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека 5
24 Риека 4 1 2 1 2 - 2 11.12.25 22:00 Риека - Целе27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека 5
25 Шкендия 4 1 1 2 2 - 4 11.12.25 19:45 Шкендия - Слован Братислава27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 4
26 Линкольн Ред Импс 4 1 1 2 4 - 10 11.12.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Сигма27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 4
27 Динамо Киев 4 1 0 3 6 - 7 11.12.25 19:45 Фиорентина - Динамо Киев27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3
28 Легия 4 1 0 3 3 - 5 11.12.25 19:45 Ноа - Легия27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3
29 Слован Братислава 4 1 0 3 4 - 7 11.12.25 19:45 Шкендия - Слован Братислава27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 3
30 Хамрун Спартанс 4 1 0 3 3 - 6 11.12.25 22:00 Хамрун Спартанс - Шахтер Донецк27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 3
31 Хеккен 4 0 2 2 4 - 6 11.12.25 19:45 Хеккен - АЕК Ларнака27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 2
32 Брейдаблик 4 0 2 2 2 - 7 11.12.25 19:45 Брейдаблик - Шемрок Роверс27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 2
33 Абердин 4 0 2 2 3 - 10 11.12.25 22:00 Абердин - Страсбург27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 2
34 Шелбурн 4 0 1 3 0 - 4 11.12.25 22:00 Шелбурн - Кристал Пэлас27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1
35 Шемрок Роверс 4 0 1 3 3 - 9 11.12.25 19:45 Брейдаблик - Шемрок Роверс27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 1
36 Рапид Вена 4 0 0 4 2 - 12 11.12.25 22:00 Рапид Вена - Омония27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0
Полная таблица

Инфографика

Лига конференций Фиорентина Динамо Киев Страсбург Риека Кристал Пэлас Омония Зриньски Мостар Ягеллония Белосток Шемрок Роверс Абердин Рапид Вена Райо Вальекано Майнц Университатя Крайова Спарта Прага АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Слован Братислава Лозанна Самсунспор Лех Познань АЕК Ларнака АЕК Афины Эдуард Соболь Легия Варшава Шкендия Целе Сигма Оломоуц Денис Костышин Хеккен Даниил Игнатенко Дрита КуПС Павел Исенко Ноа Ереван Николай Кухаревич Ракув Ченстохова Линкольн Ред Импс Брейдаблик Шелбурн Хамрун Спартанс Александр Романчук (1999) Фиорентина - Динамо
