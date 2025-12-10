В четверг, 11 декабря, состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги конференций между Шелбурном и Кристал Пэлас. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Шелбурн

Сезон национальной лиги завершился для команды еще 1 ноября. Там Шелбурн набрал 59 очков за 36 игр и занял 3-е место, которое в следующем году позволит сыграть в квалификации Лиги конференций. От ставшего чемпионом «Шэмрок Ровес» коллектив отстал на 7 зачетных пунктов.

В Лиге конференций ирландцы выглядят совсем не уверенно. За 4 игры клуб набрал всего 1 балл (благодаря ничьей с «Хеккеном»), что позволяет занимать 34-ю строчку общей таблицы соревнований. От зоны плей-офф команда отстает уже на 4 зачетных пункта.

Кристал Пэлас

Команда Оливера Гласнера в последнее время демонстрирует просто отличные результаты. После 15 туров текущего сезона Премьер-лиги на счету лондонцев уже 26 очков, которые позволяют им находиться на 4-й позиции чемпионата. И от 3-го и от 12-го места «орлы» отстают на 4 зачетных пункта. В Кубке английской лиги Кристал Пэлас выбил «Миллволл» и «Ливерпуль» и квалифицировался в 1/4 финала, где сыграет против «Арсенала».

В Лиге конференций англичане не столь уверены. После 4 матчей команда получила 6 очков, благодаря которым сейчас находится на 18-й строчке общей таблицы. От необходимого топ-8 «орлы» отстают на 2 балла.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Шелбурн» – единственная команда в текущем сезоне еврокубков, которая до сих пор не забивала в матчах основного этапа.

«Кристалл Пэлас» пропустил 12 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Кристал Пэлас» победил в 4/5 последних выездных поединках.

Прогноз

Я поставлю на победу «Кристал Пэлас» с форой -2 и коэффициентом 1.74.