Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун

Донецкий «Шахтер» провел поединок Основного раунда Лиги конференций против «Хамрун Спартанс». Именно с этой мальтийской командой в начале текущего евросезона встречалось киевское «Динамо», дважды уверенно обыграв соперников в квалификации Лиги чемпионов.

После стартового свистка «горняки» взяли мяч под контроль, пытаясь нащупать слабые места в защитных построениях хозяев поля. Но и «спартанцы» продемонстрировали свое желание не отсиживаться в обороне, периодически проводя атаки, которые держали в напряжении футболистов «Шахтера». При этом футболисты мальтийской команды довольно агрессивно прессинговали «оранжево-черных».

«Горняки» не форсировали события. Активно использовал свободное пространство на левом фланге Изаки, пытавшийся обострить ситуацию. Также в действиях подопечных Арды Турана просматривалась нервозность, ведь они допускали слишком много брака при передачах. В середине первого тайма счет мог открыть Назарина, но после его низового удара в угол Бонелло перевел мяч на угловой.

Развитие событий вполне устраивало «спартанцев». Они справлялись с неспешными атаками соперников, а при случае проводили быстрые контрвыпады. Один из них завершился ударом Чорича в ближний угол, но Фесюн в этом эпизоде сыграл надежно. Таким образом небогатая на угрозы воротам первая половина встречи завершилась с нулями на табло.

Во втором тайм «горняки» начали демонстрировать большую нацеленность на ворота соперников. Но «спартанцы» продолжили гнуть свою линию, самоотверженно обороняясь и не забывая про проведение контратак. Добавил интенсивности игре «Шахтера» выход после перерыва Очеретько, пытавшегося нестандартными решениями что-то соорудить на половине поля мальтийской команды.

В середине второй половины встречи «оранжево-черные», наконец, нашли уязвимые зоны у ворот «Хамрун Спартанс». Азаров ювелирной передачей нашел в штрафной соперников Мейреллиша, который точно пробил в противоход голкиперу. И сразу «горняки» удвоили свое преимущество. Мейреллиш к результативному удару добавил голевую передачу, а Изаки точным ударом завершил момент.

В дальнейшем гости контролировали события на поле и создали еще несколько хороших возможностей для взятия ворот. Мальтийцы, в свою очередь, выглядели обреченными, хоть и продолжали изредка отвечать атаками. На последних минутах “Шахтер” должен был доводить счет до разгрома, но арбитр усмотрел симуляцию у Эгиналду, который попытался обыграть голкипера.

«Шахтер» одержал победу и поднялся на второе место в турнирной таблице турнира. Команда Турана завершит Основной раунд Лиги конференций домашним матчем против «Риеки».

Лига конференций УЕФА. 5-й тур.

«Хамрун Спартанс» – «Шахтер» - 0:2

Голы: Мейреллиш, 61, Изаки, 64

Предупреждения: Мбонг, 52, Гарсия, 58 - Конопля, 10, Очеретько, 50

«Хамрун Спартанс»: Бонелло – Камендзули, Бьеличич, Эмерсон (Шерри, 75), Компри – Чадженович (Шимкус, 75), Гарсия, Коффи (Аттард, 65), Черич, Мбонг (Эль-Фанис, 65) – Смайлагич (Майер, 65).

«Шахтер»: Фесюн – Азарови, Бондарь, Грамм, Конопля (Винисиус, 46) – Изаки, Назарина, Бондаренко (Очеретько, 46) – Педриньо да Силва (Эгиналду, 67), Мейреллиш (Элиас, 81), Лукас.

Арбитр: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия).

Стадион: «Национальный» (Та’Кали, Мальта).

Удары (в створ) – 5(2): 18(9)

Угловые – 3:4

Оффсайды – 1:4

Температура: 18°C