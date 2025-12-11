Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
Лига конференций
Хамрун Спартанс
11.12.2025 22:00 – FT 0 : 2
Шахтер Донецк
Лига конференций
11 декабря 2025, 23:55 | Обновлено 12 декабря 2025, 00:52
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун

Команда Турана повозилась с соперником до перерыва, но во втором тайме доминировала

11 декабря 2025, 23:55 | Обновлено 12 декабря 2025, 00:52
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел поединок Основного раунда Лиги конференций против «Хамрун Спартанс». Именно с этой мальтийской командой в начале текущего евросезона встречалось киевское «Динамо», дважды уверенно обыграв соперников в квалификации Лиги чемпионов.

После стартового свистка «горняки» взяли мяч под контроль, пытаясь нащупать слабые места в защитных построениях хозяев поля. Но и «спартанцы» продемонстрировали свое желание не отсиживаться в обороне, периодически проводя атаки, которые держали в напряжении футболистов «Шахтера». При этом футболисты мальтийской команды довольно агрессивно прессинговали «оранжево-черных».

«Горняки» не форсировали события. Активно использовал свободное пространство на левом фланге Изаки, пытавшийся обострить ситуацию. Также в действиях подопечных Арды Турана просматривалась нервозность, ведь они допускали слишком много брака при передачах. В середине первого тайма счет мог открыть Назарина, но после его низового удара в угол Бонелло перевел мяч на угловой.

Развитие событий вполне устраивало «спартанцев». Они справлялись с неспешными атаками соперников, а при случае проводили быстрые контрвыпады. Один из них завершился ударом Чорича в ближний угол, но Фесюн в этом эпизоде сыграл надежно. Таким образом небогатая на угрозы воротам первая половина встречи завершилась с нулями на табло.

Во втором тайм «горняки» начали демонстрировать большую нацеленность на ворота соперников. Но «спартанцы» продолжили гнуть свою линию, самоотверженно обороняясь и не забывая про проведение контратак. Добавил интенсивности игре «Шахтера» выход после перерыва Очеретько, пытавшегося нестандартными решениями что-то соорудить на половине поля мальтийской команды.

В середине второй половины встречи «оранжево-черные», наконец, нашли уязвимые зоны у ворот «Хамрун Спартанс». Азаров ювелирной передачей нашел в штрафной соперников Мейреллиша, который точно пробил в противоход голкиперу. И сразу «горняки» удвоили свое преимущество. Мейреллиш к результативному удару добавил голевую передачу, а Изаки точным ударом завершил момент.

В дальнейшем гости контролировали события на поле и создали еще несколько хороших возможностей для взятия ворот. Мальтийцы, в свою очередь, выглядели обреченными, хоть и продолжали изредка отвечать атаками. На последних минутах “Шахтер” должен был доводить счет до разгрома, но арбитр усмотрел симуляцию у Эгиналду, который попытался обыграть голкипера.

«Шахтер» одержал победу и поднялся на второе место в турнирной таблице турнира. Команда Турана завершит Основной раунд Лиги конференций домашним матчем против «Риеки».

Лига конференций УЕФА. 5-й тур.

«Хамрун Спартанс» – «Шахтер» - 0:2

Голы: Мейреллиш, 61, Изаки, 64

Предупреждения: Мбонг, 52, Гарсия, 58 - Конопля, 10, Очеретько, 50

«Хамрун Спартанс»: Бонелло – Камендзули, Бьеличич, Эмерсон (Шерри, 75), Компри – Чадженович (Шимкус, 75), Гарсия, Коффи (Аттард, 65), Черич, Мбонг (Эль-Фанис, 65) – Смайлагич (Майер, 65).

«Шахтер»: Фесюн – Азарови, Бондарь, Грамм, Конопля (Винисиус, 46) – Изаки, Назарина, Бондаренко (Очеретько, 46) – Педриньо да Силва (Эгиналду, 67), Мейреллиш (Элиас, 81), Лукас.

Арбитр: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия).

Стадион: «Национальный» (Та’Кали, Мальта).

Удары (в створ) – 5(2): 18(9)
Угловые – 3:4
Оффсайды – 1:4

ХАМРУН СПАРТАНС - ШАХТАР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Исаке (Шахтер Донецк), асcист Педриньо.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Мейреллиш (Шахтер Донецк), асcист Ираклий Азаров.
Шахтер Донецк Лига конференций Хамрун Спартанс отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 29
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ukraine
Клас є клас….
Дивно що не забили 5+
Стільки моментів….. реалізація кульгає.
Ответить
+19
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
З перемогою Шахтар!🟧⚒️⬛ Другий тур поспіль лише нашому клубу вдається добути позитив для всієї України!🎉🎉🥳
❗Наперекір александру шевченко і павлу, яких посадили п'ятими точками в калюжу🤣🤣
А присвячуємо цю звитягу захисникам ЗСУ на фронті Донеччини!💥🇺🇦🇺🇦😊
Ответить
+18
Volk
Друге місце в таблиці.  Супер. А що там Динамо?
Ответить
+18
Показать Скрыть 2 ответа
New Zealander
Тим часом гібралтарський Лінкольн Ред Імпс знову виграв! Цього разу від непростої зубастої чеської команди! У ДК 3 очки. У Лінкольна 7 і зберігаються чудові шанси на продовження боротьби. Нагадаю що в минулому матчі Лінкольн програв нашому сьогоднішньому супернику Хамруну 3-1
Ответить
+17
GroundUnder
а Динамо к юбилею (к столетию на минуточку) может остаться без еврокубков
ВКЛЮЧИТСЯ СУРКИСУРС!!!
Ответить
+17
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
Куча денег за победу, очки в  общую копилку, выше Кристал Пэлас!  и ноги целые.
Ответить
+17
Показать Скрыть 3 ответа
New Zealander
Короче вже всі команди навчилися грати у футбол окрім ДК. Навіть гібралтарські та ісландські команди вище ДК, не говорячи вже про команди з Вірменії (Ноа), Північної Македонії (Шкендія) та Дріта (Косово). 
Ответить
+15
Bulba_sumkin
С победой, лучший клуб Украины и единственный клуб который в копилку хоть что-то приносит) Надеюсь ЛНЗ в следующем сезоне составит Шахтеру кампанию в этом) На остальных, к сожалению, надежды нету🤷🏻‍♂️
Ответить
+15
New Zealander
До речі Шахтар судячи з усього вже не може випасти із вісімки найсильніших навіть якщо програє Рієці!
Ответить
+15
Оберст
Пафосная победа и все рады, а что там наша пафосная динама, на дне на кукане?
Ответить
+15
New Zealander
Браво Шахтар!!!! Я знову вгадав з прогнозом!
Ответить
+14
Frank Piter
Отличные результаты к золотому юбилею 👍 Чемпионство УПЛ точно за нами, минимум 1/8 ЛК также 👍
Ответить
+14
Отаман
Дуже добре. З перемогою найтитулованіший клуб незалежної України донецький Шахтар
Ответить
+12
New Zealander
ФКСБ - Феєнорд 4-3. Румуни забили два голи вже в додатковий час
Ответить
+12
Самовар
Донбасс кормит Украину!
Ответить
+6
Alex86 1
Адекватных кротов с победой.
Ответить
+6
New Zealander
Рієка до речі розійшлася під кінець ЛК - виграла від Целє 3-0. Тому наступна гра буде цікавою
Ответить
+4
Лига
Выиграли молодцы ,  главное три оча. Но игра особено в первом тайме ужас и это с командой с Мальты  , пижоны с_ка , Азаров и Грам недоигроки какие-то жесть не уровень они Шахтёра даже в запасе сидеть. П__зды получили в перерыве от Турана, забегали и то только с 60 минуты начали играть нормально, и должны были забивать пять голов во втором тайме минимум, столько моментов . Всех болельщиков Шахтера с победой . Удачи и успеха в оставшихся играх в этом году . И главное без травм
Ответить
+2
_9Quantum19_KhM25
На штучному газоні грали, чи як? Всіх, хто вболівав за "гірників"🧡🖤 з перемогою.  💙💛
Ответить
0
Alex86 1
Во конечно вы кроты закомплексованные шо на ветке еврокубков о своей команде не можете о дк не говорить )
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
