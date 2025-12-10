В четверг, 11 декабря, в пятом туре основного раунда Лиги конференций «Шахтер» на выезде сыграет с мальтийским «Хамрун Спартанс». Начало встречи – в 22.00 по киевскому времени.

Хамрун Спартанс

Чемпион Мальты минувшего сезона свой путь в еврокубках начинал с квалификации Лиги чемпионов. И там пути «спартанцев» пересеклись с нашим «Динамо». Чемпион Украины без особых хлопот дважды победил оппонента с одинаковым счетом 3:0.

В тех двух поединках мальтийцы предстали довольно посредственным коллективом. Собственно, вряд ли кто-то ожидал геройства «Хамруна» в матчах против «Динамо», уж слишком разным оказался уровень команд.

Тем не менее, в итоге и чемпион Мальты, и чемпион Украины оказались в одном турнире – основном раунде Лиги конференций. Более того, и «спартанцы», и динамовцы после четырех туров имеют в своем активе по три очка. Такая вот ирония судьбы.

Единственную победу в ЛК «Хамрун Спартанс» добыл в минувшем туре. Мальтийцы переиграли гибралтарский «Линкольн» – 3:1. Остальные матчи подопечные Джакомо Модики уступили.

Но, справедливости ради, нужно отметить, что без шансов «спартанцы» проиграли лишь «Самсунспору» – 0:3. А вот в поединках против «Ягеллонии» и «Лозанны» чемпион Мальты имел более убедительный вид, и уступил лишь с минимальным счетом (в обоих случаях по 0:1).

В чемпионате Мальты «Хамрун Спартанс» пока что идет на втором месте. Отрыв от лидера – «Флорианы» – лишь одно очко, так что не исключено, что «Хамрун» снова может добыть национальное «золото».

Поединок против «горняков» для «спартанцев» очень важен с точки зрения турнирной стратегии, ибо победа над украинской командой приблизит мальтийцев к стыковым матчам плей-офф.

Игру против подопечных Арды Турана пропустит оборонец Полито и нападающий Эдер. Оба – из-за дисциплинарных нарушений.

Шахтер

Делегация «Шахтера» прибыла на Мальту за два дня до игры. Логистика донецкой команды была традиционна: сначала автобусом со Львова в польский Жешув, а оттуда – чартерным авиарейсом на Мальту. После восьми вечера «горняки» уже прибыли на место дислокации.

Накануне поединка против чемпиона Мальты дончане закрыли первый круг чемпионата Украины поединком против «Колоса». Матч прошел при игровом и территориальном преимуществе «оранжево-черных», однако победить команде Турана так и не удалось. Уж слишком академично сыграли дончане в атаке.

Не смог победить «Шахтер» и в предыдущем туре УПЛ – в игре против «Кривбасса». В том поединке «горняки» и вовсе могли проиграть, но спаслись на последних секундах встречи.

«Благодаря» двум этим оплошностям «Шахтер» растерял лидерство в чемпионате страны, пропустив вперед ЛНЗ (хотя у команд и одинаково набранных баллов).

А вот в Лиге конференций дела у «Шахтера» идут неплохо. После четырех туров дончане расположились на четвертом месте, имея в своем активе девять очков. От лидеров – «Самсунспора» и «Страсбура» – дончане отстают лишь на одно очко.

И при определенном стечении обстоятельств «Шахтер» уже после поединка на Мальте может гарантировать себе прямой выход в 1/8 финала ЛК. Но для этого обязательно нужно побеждать «спартанцев».

Поединок против «Хамрун Спартанс» пропустят форварды Траоре и Алиссон, которые продолжают восстанавливаться после травм. А вот полузащитник Педриньо и голкипер Ризнык уже в строю.

История противостояний

Команды ранее не пересекались. Доселе «Шахтер» лишь единственный раз играл в еврокубках против команды из Мальты. Было это уже в далеком 1998 году, когда в квалификации Кубка УЕФА дончане сыграли против «Биркиркары». И оба раза тогда выиграли – 2:1 и 4:0.

Прогноз

Ни в коем случае нельзя недооценивать действующего чемпиона Мальты, который на внутренней арене очень высоко котируется, и в текущем сезоне имеет лучшие показатели в оборонной работе. Но и переоценивать «спартанцев» тоже нельзя. Это более чем посредственный коллектив, и летние матчи «Хамруна» против «Динамо» этот тезис красноречиво подтверждают. А с тех пор прошло не так уж и много времени, и «спартанцы» не стали сильнее. «Шахтер» видится очевидным фаворитом противостояния, ибо украинская команда на порядок сильнее – по классу и опыту – команды мальтийской. Посему наш прогноз – уверенная победа «Шахтера» с разницей в три мяча.

Ориентировочные составы:

«Хамрун Спартанс»: Бонелло, Компри, Смайлагич, Гарсия, Бьеличич, Эмерсон, Камензули, Мбонг, Эль-Фанис, Тиуне, Коффи

«Шахтер»: Ризнык, Конопня, Матвиенко, Марлон, Азаров, Назарина, Изаке, Крыськив, Невертон, Феррейра, Элиас.