Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Лига конференций
Хамрун Спартанс
11.12.2025 22:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
10 декабря 2025, 21:42 |
201
4

Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций

Победа наверняка выведет «горняков» в 1/8 финала ЛК

10 декабря 2025, 21:42 |
201
4 Comments
Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

В четверг, 11 декабря, в пятом туре основного раунда Лиги конференций «Шахтер» на выезде сыграет с мальтийским «Хамрун Спартанс». Начало встречи – в 22.00 по киевскому времени.

Хамрун Спартанс

Чемпион Мальты минувшего сезона свой путь в еврокубках начинал с квалификации Лиги чемпионов. И там пути «спартанцев» пересеклись с нашим «Динамо». Чемпион Украины без особых хлопот дважды победил оппонента с одинаковым счетом 3:0.

В тех двух поединках мальтийцы предстали довольно посредственным коллективом. Собственно, вряд ли кто-то ожидал геройства «Хамруна» в матчах против «Динамо», уж слишком разным оказался уровень команд.

Тем не менее, в итоге и чемпион Мальты, и чемпион Украины оказались в одном турнире – основном раунде Лиги конференций. Более того, и «спартанцы», и динамовцы после четырех туров имеют в своем активе по три очка. Такая вот ирония судьбы.

Единственную победу в ЛК «Хамрун Спартанс» добыл в минувшем туре. Мальтийцы переиграли гибралтарский «Линкольн» – 3:1. Остальные матчи подопечные Джакомо Модики уступили.

Но, справедливости ради, нужно отметить, что без шансов «спартанцы» проиграли лишь «Самсунспору» – 0:3. А вот в поединках против «Ягеллонии» и «Лозанны» чемпион Мальты имел более убедительный вид, и уступил лишь с минимальным счетом (в обоих случаях по 0:1).

В чемпионате Мальты «Хамрун Спартанс» пока что идет на втором месте. Отрыв от лидера – «Флорианы» – лишь одно очко, так что не исключено, что «Хамрун» снова может добыть национальное «золото».

Поединок против «горняков» для «спартанцев» очень важен с точки зрения турнирной стратегии, ибо победа над украинской командой приблизит мальтийцев к стыковым матчам плей-офф.

Игру против подопечных Арды Турана пропустит оборонец Полито и нападающий Эдер. Оба – из-за дисциплинарных нарушений.

Шахтер

Делегация «Шахтера» прибыла на Мальту за два дня до игры. Логистика донецкой команды была традиционна: сначала автобусом со Львова в польский Жешув, а оттуда – чартерным авиарейсом на Мальту. После восьми вечера «горняки» уже прибыли на место дислокации.

Накануне поединка против чемпиона Мальты дончане закрыли первый круг чемпионата Украины поединком против «Колоса». Матч прошел при игровом и территориальном преимуществе «оранжево-черных», однако победить команде Турана так и не удалось. Уж слишком академично сыграли дончане в атаке.

Не смог победить «Шахтер» и в предыдущем туре УПЛ – в игре против «Кривбасса». В том поединке «горняки» и вовсе могли проиграть, но спаслись на последних секундах встречи.

«Благодаря» двум этим оплошностям «Шахтер» растерял лидерство в чемпионате страны, пропустив вперед ЛНЗ (хотя у команд и одинаково набранных баллов).

А вот в Лиге конференций дела у «Шахтера» идут неплохо. После четырех туров дончане расположились на четвертом месте, имея в своем активе девять очков. От лидеров – «Самсунспора» и «Страсбура» – дончане отстают лишь на одно очко.

И при определенном стечении обстоятельств «Шахтер» уже после поединка на Мальте может гарантировать себе прямой выход в 1/8 финала ЛК. Но для этого обязательно нужно побеждать «спартанцев».

Поединок против «Хамрун Спартанс» пропустят форварды Траоре и Алиссон, которые продолжают восстанавливаться после травм. А вот полузащитник Педриньо и голкипер Ризнык уже в строю.

История противостояний

Команды ранее не пересекались. Доселе «Шахтер» лишь единственный раз играл в еврокубках против команды из Мальты. Было это уже в далеком 1998 году, когда в квалификации Кубка УЕФА дончане сыграли против «Биркиркары». И оба раза тогда выиграли – 2:1 и 4:0.

Прогноз

Ни в коем случае нельзя недооценивать действующего чемпиона Мальты, который на внутренней арене очень высоко котируется, и в текущем сезоне имеет лучшие показатели в оборонной работе. Но и переоценивать «спартанцев» тоже нельзя. Это более чем посредственный коллектив, и летние матчи «Хамруна» против «Динамо» этот тезис красноречиво подтверждают. А с тех пор прошло не так уж и много времени, и «спартанцы» не стали сильнее. «Шахтер» видится очевидным фаворитом противостояния, ибо украинская команда на порядок сильнее – по классу и опыту – команды мальтийской. Посему наш прогноз – уверенная победа «Шахтера» с разницей в три мяча.

Ориентировочные составы:

«Хамрун Спартанс»: Бонелло, Компри, Смайлагич, Гарсия, Бьеличич, Эмерсон, Камензули, Мбонг, Эль-Фанис, Тиуне, Коффи

«Шахтер»: Ризнык, Конопня, Матвиенко, Марлон, Азаров, Назарина, Изаке, Крыськив, Невертон, Феррейра, Элиас.

Прогноз Sport.ua
Хамрун Спартанс
11 декабря 2025 -
22:00
Шахтер Донецк
Победа Шахтера 1.40 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фиорентина – Динамо. Текстовая трансляция матча
Тренер Динамо о перспективах: «Есть шанс на еврокубковую весну»
Шахтеру интересен 20-летний опорник из Нигерии, который играет в Словакии
прогнозы Лига конференций Хамрун Спартанс Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Футбол | 10 декабря 2025, 22:02 0
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение

Беттони мог в свое время оказаться в киевском клубе и просил купить 7 игроков

Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»
Футбол | 10 декабря 2025, 18:51 11
Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»
Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»

Суркис заменил Шовковского на Костюка

Динамо приняло окончательное решение по тренерскому штабу
Футбол | 09.12.2025, 23:22
Динамо приняло окончательное решение по тренерскому штабу
Динамо приняло окончательное решение по тренерскому штабу
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Футбол | 10.12.2025, 11:51
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Футбол | 10.12.2025, 14:33
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Прогнозую неймовірну перемогу неймовірного Шахтаря
Ответить
+2
Отаман
Все буде добре, найтитулованіший клуб незалежної України донецький Шахтар переможе 
Ответить
0
SHTAMPAK STAMAKSY
Вперед, брати-мальтійці
Ответить
-2
SHTAMPAK STAMAKSY
3:1
Ответить
-2
Популярные новости
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
10.12.2025, 06:23 1
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 1
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51 1
Бокс
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
09.12.2025, 07:54 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем