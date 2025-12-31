Вест Хэм до сих пор не может дома победить Брайтон в АПЛ

«Вест Хэм» продолжил свою безвыигрышную домашнюю серию против «Брайтона» в АПЛ, которая составляет теперь уже 9 матчей.

Лондонцы еще никогда не побеждали своих вчерашних оппонентов в Премьер-Лиге на своем поле. Не стал исключением и матч 19-го тура сезона 2025/26, в котором была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

В 9 встречах между «Вест Хэмом» и «Брайтоном» в Лондоне 7 раз команды сыграли вничью, еще дважды победили гости.

Матчи между «Вест Хэмом» и «Брайтоном» в АПЛ в Лондоне:

2025/26: Вест Хэм Юнайтед – Брайтон – 2:2

2024/25: Вест Хэм Юнайтед – Брайтон – 1:1

2023/24: Вест Хэм Юнайтед – Брайтон – 0:0

2022/23: Вест Хэм Юнайтед – Брайтон – 0:2

2021/22: Вест Хэм Юнайтед – Брайтон – 1:1

2020/21: Вест Хэм Юнайтед – Брайтон – 2:2

2019/20: Вест Хэм Юнайтед – Брайтон – 3:3

2018/19: Вест Хэм Юнайтед – Брайтон – 2:2

2017/18: Вест Хэм Юнайтед – Брайтон – 0:3

Последний раз «Вест Хэм» побеждал «Брайтон» на своем поле еще в 2012 году (6:0), однако тогда это произошло в рамках Чемпионшипа.