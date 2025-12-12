Хамрун Спартанс – Шахтер – 0:2. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги конференций
11 декабря в 22:00 состоялся матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.
В мальтийском Та-Кали играли Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер (0:2).
Голы для горняков во втором тайме забили Лука Мейреллиш и Изаки Силва.
Шахтер набрал 12 очков из 15, гарантировал себе плей-офф и очень близок к попаданию в топ-8, что дает пропуск в 1/8 финала.
🏆 Лига конференций. 5-й тур, 11 декабря
Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтер (Украина) – 0:2
Гол: Лука Мейреллиш, 61, Изаки Силва, 64
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Лука Мейреллиш, 61 мин
ГОЛ! 0:2. Изаки Силва, 64 мин
События матча
