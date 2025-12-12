Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хамрун Спартанс – Шахтер – 0:2. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Лига конференций
Хамрун Спартанс
11.12.2025 22:00 – FT 0 : 2
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
12 декабря 2025, 00:43 | Обновлено 12 декабря 2025, 00:51
2526
0

Хамрун Спартанс – Шахтер – 0:2. Успех на Мальте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги конференций

12 декабря 2025, 00:43 | Обновлено 12 декабря 2025, 00:51
2526
0
Хамрун Спартанс – Шахтер – 0:2. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

11 декабря в 22:00 состоялся матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.

В мальтийском Та-Кали играли Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы для горняков во втором тайме забили Лука Мейреллиш и Изаки Силва.

Шахтер набрал 12 очков из 15, гарантировал себе плей-офф и очень близок к попаданию в топ-8, что дает пропуск в 1/8 финала.

🏆 Лига конференций. 5-й тур, 11 декабря

Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтер (Украина) – 0:2

Гол: Лука Мейреллиш, 61, Изаки Силва, 64

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Лука Мейреллиш, 61 мин

ГОЛ! 0:2. Изаки Силва, 64 мин

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Исаке (Шахтер Донецк), асcист Педриньо.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Мейреллиш (Шахтер Донецк), асcист Ираклий Азаров.
По теме:
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
Шахтер Донецк Лига конференций Хамрун Спартанс видео голов и обзор Лука Мейреллиш Изаки Силва
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Бокс | 11 декабря 2025, 08:55 0
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх

Александр не планирует поединок против Итаумы

Источник: воспитанник Динамо Волошин сменит клуб
Футбол | 11 декабря 2025, 23:14 0
Источник: воспитанник Динамо Волошин сменит клуб
Источник: воспитанник Динамо Волошин сменит клуб

Викентий вернется в УПЛ

Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 11.12.2025, 17:00
Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Футбол | 11.12.2025, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Футбол | 11.12.2025, 15:58
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
10.12.2025, 23:50 11
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
10.12.2025, 19:21 3
Хоккей
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
11.12.2025, 15:31 2
Футбол
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 12
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 3
Футбол
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
10.12.2025, 14:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем