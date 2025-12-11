Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хамрун Спартанс – Шахтер. Текстовая трансляция матча
11 декабря 2025, 15:16 | Обновлено 11 декабря 2025, 15:38
Хамрун Спартанс – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Лиги конференций

Коллаж Sport.ua

В четверг, 11-го декабря, состоится поединок 5-го тура Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся мальтийский «Хамрун Спартанс» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Та’Кали, на поле стадиона «Национальный», начало в 22:00.

Команда Арды Турана очень близка к попаданию напрямую в 1/8 финала плей-офф. Но за последние два тура все может изменится. В том числе, если не обыгрывать такого соперника, как «Хамрун», с которым уже разделывалось киевское «Динамо» (суммарно 6:0) в квалификации Лиги чемпионов в этом сезоне. Тем более, что соперники пропускали игры в чемпионате последние две недели, тогда как «горняки» успели потерять много очков в УПЛ за это время.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Хамрун Спартанс» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Хамрун Спартанс
11 декабря 2025
22:00
Шахтер Донецк
