  ТУРАН: «Шахтер вернулся к своей идентичности. Одна команда – одна семья»
Лига конференций
Хамрун Спартанс
11.12.2025 22:00 – FT 0 : 2
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
12 декабря 2025, 05:46 | Обновлено 12 декабря 2025, 05:48
ТУРАН: «Шахтер вернулся к своей идентичности. Одна команда – одна семья»

Коуч Шахтера дал пресс-конференцию после победы над Хамрун Спартанс

ТУРАН: «Шахтер вернулся к своей идентичности. Одна команда – одна семья»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию после матча 5-го тура Лиги конференций УЕФА с «Хамрун Спартанс» (2:0):

– Знали, что нас ждет сложная игра. Некоторые матчи тяжелее, чем самые важные и большие в мире. В них нужно хорошо сосредоточиться на решениях, на атмосфере стадиона и на поле. В первом тайме у нас это получалось не очень, но во втором мы выглядели лучше. Мы вернулись к своей идентичности, играли лучше и сосредоточились на правильных решениях. Именно так мы одержали победу. Это меня очень радует, потому что выиграть еврокубковый матч на выезде где-либо в Европе никогда не бывает легко. Поэтому я испытываю искреннюю радость от этой победы.

– Два тайма отличались, что вы говорили игрокам в перерыве?

– Я рассказал своим игрокам об этом во время перерыва. Я сказал им, что был здесь, что я был частью сборной, которая потеряла очки в противостоянии с Мальтой на этом стадионе в 2008 году. Сказал, что такие матчи трудно играть, и иногда полуфиналы или финалы Лиги чемпионов могут казаться сложнее, но играть их может быть легче. Именно поэтому я сказал им, что понимаю их и я с ними как кто-то, кто играл здесь, как друг, а не как тренер.

После этого мы вернулись к своей идентичности, показали необходимое уважение к футболу. Нам нужно было это сделать, потому что по данным ФИФА 2023 года 150 миллионов детей мечтают стать футболистами, и лишь 130 тысяч из них могут достичь этого на профессиональном уровне. Мы должны были показать уважение к игре и к форме. Я верю, что это талант, который нашим футболистам дал Всевышний. Именно поэтому мы должны знать его ценность. Я напомнил своим игрокам обо всем этом, и во втором тайме они вернулись к своей идентичности и сыграли лучше. Поэтому я хочу сказать им: спасибо и поздравляю!

– Фесюн провел свой первый матч, не пропустив гол. Как бы вы описали его первый матч в еврокубках без пропущенных мячей? Как бы вы охарактеризовали его игру, особенно учитывая качество поля?

– Фесюн – очень хороший вратарь, и я верю, что в будущем он будет еще лучше. Конечно, мы стараемся играть с ним, если есть такая возможность. У нас есть отличные голкиперы, включая Резника. Им нелегко, потому что нужна уверенность в своих действиях, а получить ее можно только через игровое время. Я очень доволен поведением Фесюна и его прогрессом. Я обнял его перед тренировкой. Возможно, это тоже как-то повлияло на его игру.

– Поздравляю с победой! В этом матче больше игрового времени получили футболисты, которые играли меньше или вообще не играли в прошлых поединках. Довольны ли вы их действиями?

– На самом деле, если посмотреть на количество проведенных минут, вы увидите, что они будут равны. Мы просто используем футболистов в зависимости от конкретного матча. Например, Педриньо и Бондарь – это те, кто обычно играет. Также сейчас Очеретько отыграл 45 минут, а что касается Тобиаса и Конопли, то вы никогда не знаете, кто будет первым вариантом. Когда я только пришел, сказал, что мне нужны 24 игрока для наших целей, и мы движемся дальше таким образом. У нас нет футболистов, которые играют больше или меньше, у нас есть только одна команда и одна семья.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Исаке (Шахтер Донецк), асcист Педриньо.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Мейреллиш (Шахтер Донецк), асcист Ираклий Азаров.
Шахтер Донецк Лига конференций Хамрун Спартанс Арда Туран пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
