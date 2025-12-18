Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»

Сегодня две наши команды сыграют заключительные поединки в розыгрыше Лиги конференций: «Динамо» встретится с армянским «Ноа», а «Шахтер» с хорватской «Риекой». О своих ожиданиях от этих поединков, как и о ситуации в столичном клубе, Sport.ua рассказал один из авторитетных специалистов, бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Хлус.

– Особого внимания к сегодняшнему поединку с участием динамовцев у всех нас, пожалуй, нет, – считает специалист. – Хотя бы потому, что эта игра уже никому не нужна. Единственный, кому она нужна, так это главному тренеру «Динамо» Игорю Костюку – чтобы показать Игорю Суркису, что он не допустил ошибку. Лично мне хотелось бы пожелать нынешнему руководителю столичной команды, чтобы он был тренером, который больше привлекал бы в состав больше своих воспитанников, чтобы мы увидели перспективу киевского «Динамо». Хотя бы нам их показал по фамилиям. Благодаря этому мы поняли, как будут играть динамовцы в 2026 году.

– Каким вам видится поединок с «Ноа»?

– Ожидания от него у меня связаны с тем, что мы должны увидеть нашу молодежь. Если будут играть молодые футболисты и будет результат, это будет означать, что мы на правильном пути. Ведь одни и те же игроки, которые играли несколько лет, привели киевское «Динамо» в тупик. Пришел Костюк – и эти же игроки остались играть. Так зачем, скажите мне, тогда тренер? Нужно хоть что-то менять. И менять нужно срочно, потому что команда упала до седьмого места в чемпионате, а в таблице Лиги конференций занимает 28-ю строчку. Когда такое раньше было?

- А что скажете о «Шахтере», который сегодня будет встречаться с хорватами?

– «Горнякам» хочется пожелать только одного: завоевать сегодня очередные три очка. Для Украины это будет большим плюсом, потому что пункты в зачете таблицы коэффициентов нам очень необходимы. В случае победы над Риекой донецкая команда гарантированно продолжит свои выступления в Лиге конференций и весной. Тогда уже будет совсем другой футбол. Учитывая, что «Шахтер» недавно усилился, это обнадеживает. Нам всем очень хочется хотя бы одну украинскую команду видеть в еврокубках.