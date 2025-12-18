Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Ноа: «Динамо – большой клуб с богатой историей»
Лига конференций
18 декабря 2025, 14:31 |
182
0

Тренер Ноа: «Динамо – большой клуб с богатой историей»

Сандро Перкович пообщался с журналистами перед матчем Лиги конференций

18 декабря 2025, 14:31 |
182
0
Тренер Ноа: «Динамо – большой клуб с богатой историей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Перкович

Главный тренер Ноа Сандро Перкович поделился ожиданиями от матча против киевского Динамо в заключительном туре Лиги конференций.

— Сейчас у Ноа 8 очков, и раньше вы сказали, что этого количества баллов почти наверняка будет достаточно для выхода в плей-офф Лиги конференций. Вы мотивируете свою команду, чтобы она продолжала побеждать?

— Конечно, я делаю все для того, чтобы команда сохраняла хорошее настроение и мотивирую, чтобы она побеждала в каждом матче. Мы очень близки к плей-офф, но мы еще не там. Надеюсь, судьба будет к нам благосклонна и после матча с «Динамо» мы отпразднуем выход в плей-офф. –

— Скажите несколько слов о киевском «Динамо».

— Мы хорошо подготовились и знаем, как играть против «Динамо». У нас в соперниках не просто большая команда, это самый большой клуб с очень богатой историей.

У «Динамо» теперь новый тренер, и мы уже заметили, что при нем команда использует разные игровые схемы. В составе "Динамо" хорошие защитники. Команда физически очень хорошо готова. Считаю, что "Динамо" показывает прекрасный футбол. Да, в этом сезоне у них нет результатов, которые должны быть у киевского «Динамо», но я очень уважаю эту команду. Если мы завтра хотим добиться необходимого результата, нам нужно играть хотя бы на таком уровне, как это было в матче с «Легией».

— Кого в составе «Динамо» вы считаете самым опасным?

— Честно говоря, я не люблю оценивать какого-нибудь одного игрока или делиться своим мнением о нем. Потому что футбол – это командный вид спорта. Но если постараться ответить на ваш вопрос, то я назову Ярмоленко, – сказал коуч.

Матч Динамо – Ноа запланирован на четверг, 18 декабря. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Кто фаворит? Букмекеры обновили коэффициенты на матч Шахтер – Риека
Лозанна – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
АЕК Афины – Университатя Крайова. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо - Ноа Ноа Ереван Лига конференций Динамо Киев пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЛУНИН: «Особый, сказочный и эмоциональный момент»
Футбол | 18 декабря 2025, 12:52 1
Андрей ЛУНИН: «Особый, сказочный и эмоциональный момент»
Андрей ЛУНИН: «Особый, сказочный и эмоциональный момент»

Андрей впервые в своей карьере вывел испанский гранд на поле в статусе капитана

ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18 декабря 2025, 06:23 0
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф

В женской ЛЧ напрямую в 1/4 финала вышли Барселона, Лион, Челси, Бавария

Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 18.12.2025, 11:11
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
КОСТЮК – о матче с Ноа, своем назначении и больших проблемах перед игрой
Футбол | 18.12.2025, 08:10
КОСТЮК – о матче с Ноа, своем назначении и больших проблемах перед игрой
КОСТЮК – о матче с Ноа, своем назначении и больших проблемах перед игрой
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Футбол | 18.12.2025, 08:34
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
16.12.2025, 14:28 4
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
16.12.2025, 19:43 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем