Тренер Ноа: «Динамо – большой клуб с богатой историей»

Главный тренер Ноа Сандро Перкович поделился ожиданиями от матча против киевского Динамо в заключительном туре Лиги конференций.

— Сейчас у Ноа 8 очков, и раньше вы сказали, что этого количества баллов почти наверняка будет достаточно для выхода в плей-офф Лиги конференций. Вы мотивируете свою команду, чтобы она продолжала побеждать?

— Конечно, я делаю все для того, чтобы команда сохраняла хорошее настроение и мотивирую, чтобы она побеждала в каждом матче. Мы очень близки к плей-офф, но мы еще не там. Надеюсь, судьба будет к нам благосклонна и после матча с «Динамо» мы отпразднуем выход в плей-офф. –

— Скажите несколько слов о киевском «Динамо».

— Мы хорошо подготовились и знаем, как играть против «Динамо». У нас в соперниках не просто большая команда, это самый большой клуб с очень богатой историей.

У «Динамо» теперь новый тренер, и мы уже заметили, что при нем команда использует разные игровые схемы. В составе "Динамо" хорошие защитники. Команда физически очень хорошо готова. Считаю, что "Динамо" показывает прекрасный футбол. Да, в этом сезоне у них нет результатов, которые должны быть у киевского «Динамо», но я очень уважаю эту команду. Если мы завтра хотим добиться необходимого результата, нам нужно играть хотя бы на таком уровне, как это было в матче с «Легией».

— Кого в составе «Динамо» вы считаете самым опасным?

— Честно говоря, я не люблю оценивать какого-нибудь одного игрока или делиться своим мнением о нем. Потому что футбол – это командный вид спорта. Но если постараться ответить на ваш вопрос, то я назову Ярмоленко, – сказал коуч.

Матч Динамо – Ноа запланирован на четверг, 18 декабря. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.