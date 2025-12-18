Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем Милевский сделал прогноз на матч Динамо с Ноа
Лига конференций
18 декабря 2025, 13:01 | Обновлено 18 декабря 2025, 13:02
511
0

Артем Милевский сделал прогноз на матч Динамо с Ноа

Экс-игрок столичного клуба ожидает победы команды Костюка

18 декабря 2025, 13:01 | Обновлено 18 декабря 2025, 13:02
511
0
Артем Милевский сделал прогноз на матч Динамо с Ноа
Артем Милевский

Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский сделал прогноз на матч лиги конференций в котором подопечные Костюка сыграют с «Ноа», а также не забыл упомянуть противостояние «Шахтера» и «Риеки»:

«Сегодня «Динамо» Киев – «Ноа». Ну сегодня крайний матч, думаю, по-любому «Динамро» заберет, тем более уйти в отпуск с хорошим настроением, хоть и ненадолго. Дума, победа «Динамо» и победа «Шахтера» с Ардой Тураном, они очень уверенны в себе».

Поединок между киевским «Динамо» и «Ноа» состоится 19 декабря в 22:00 по Киеву. Матч «Шахтера» с «Риекой» стартует в такое же время.

Ранее Виталий Кварцяный высказался о Проспере Оба и перспективах «Шахтера» в Лиге конференций.

По теме:
А если Костюк не потянет, то тогда кого?
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Ноа
Известный агент объяснил, почему Динамо не сможет хлопнуть дверью в ЛК
Артем Милевский Лига конференций Динамо Киев Динамо - Ноа Шахтер Донецк Шахтер - Риека Риека
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЛУНИН: «Особый, сказочный и эмоциональный момент»
Футбол | 18 декабря 2025, 12:52 1
Андрей ЛУНИН: «Особый, сказочный и эмоциональный момент»
Андрей ЛУНИН: «Особый, сказочный и эмоциональный момент»

Андрей впервые в своей карьере вывел испанский гранд на поле в статусе капитана

Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Футбол | 17 декабря 2025, 21:42 0
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану

У Дмитрия Топалова истекает контракт с донецким клубом

Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 18.12.2025, 12:00
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Футбол | 17.12.2025, 21:57
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 18.12.2025, 11:11
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
16.12.2025, 14:28 4
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Йоханнес Бё назвал фаворита на победу в общем зачете Кубка мира
Йоханнес Бё назвал фаворита на победу в общем зачете Кубка мира
17.12.2025, 11:59
Биатлон
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем