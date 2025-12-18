Артем Милевский сделал прогноз на матч Динамо с Ноа
Экс-игрок столичного клуба ожидает победы команды Костюка
Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский сделал прогноз на матч лиги конференций в котором подопечные Костюка сыграют с «Ноа», а также не забыл упомянуть противостояние «Шахтера» и «Риеки»:
«Сегодня «Динамо» Киев – «Ноа». Ну сегодня крайний матч, думаю, по-любому «Динамро» заберет, тем более уйти в отпуск с хорошим настроением, хоть и ненадолго. Дума, победа «Динамо» и победа «Шахтера» с Ардой Тураном, они очень уверенны в себе».
Поединок между киевским «Динамо» и «Ноа» состоится 19 декабря в 22:00 по Киеву. Матч «Шахтера» с «Риекой» стартует в такое же время.
Ранее Виталий Кварцяный высказался о Проспере Оба и перспективах «Шахтера» в Лиге конференций.
