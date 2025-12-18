Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  КВАРЦЯНЫЙ: «Я видел некоторые его матчи, он мне понравился»
18 декабря 2025, 10:03
КВАРЦЯНЫЙ: «Я видел некоторые его матчи, он мне понравился»

Украинский специалист высказался о Проспере Оба и перспективах «Шахтера» в Лиге конференций

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Украинский специалист Виталий Кварцяный высказался о Проспере Оба о перспективах «Шахтера» в Лиге конференций перед матчем с «Риекой»:

– Недавно вы сказали, что видите «горняков» в финале Лиги конференций. Что нужно улучшить в игре команды, чтобы ваш прогноз сбылся?

– Они уже взяли качественного габаритного нападающего, хотя для меня форвард должен быть под два метра. Я видел некоторые матчи Проспера Оба в составе ЛНЗ и он мне понравился, но черкасская команда действует консервативно, на результат. У них больше преобладает борьба, команда выматывает соперника, поскольку хорошо подготовлена физически, а затем добивает его. Также у Виталия Пономарева неплохо организована оборона, чего не скажешь о «Шахтере». Им нужно качественно организовать центральную заднюю ось. Николай Матвиенко и Валерий Бондарь неплохие защитники, но это все равно не то, чтобы выиграть Лигу конференций. И я думаю, что в клубе над этим работают.

Когда будет два классных центральных защитника, «Фернандиньо» в центре поля, нападающий уже есть, тогда можно и замахнуться даже на трофей.

Класс команды вырос в плане скоростной работы с мячом, индивидуальной технической оснащенности футболистов, различными интересными комбинациями, но не хватает мощности, атлетизма. И если над этим поработать на сборах, то весной в Европе можно побеждать всех подряд (улыбается).

Поединок между донецким «Шахтером» и «Риекой» состоится 18 декабря в 22:00 по Киеву.

Ранее Кирилл Фесюн дал пресс-конференцию перед игрой с «Риекой».

Даниил Кирияка
