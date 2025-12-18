Объединение двух Металлистов: «Между клубами сейчас хорошие отношения»

По информации журналиста Игоря Цыганыка, сейчас нет информации о том, что харьковские клубы Металлист 1925 и Металлист могут объединиться.

«Насколько я знаю, между двумя харьковскими клубами сейчас сложились хорошие отношения. Нельзя сказать, что будет объединение какое-то. Но идет совместная работа клубов, особенно в плане работы академий Металлиста и Металлиста 1925».

«Клубы помогают друг друга, а Красников работает, чтобы полностью снять бан с Металлиста, который тянется со времен Ярославского. И идет рабочие контакты с Металлистом 1925», – сказал Цыганык.

Металлист 1925 выступает в УПЛ, а Металлист играет в Первой лиге.