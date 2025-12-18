Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Кракове накануне игры с Риекой
Лига конференций
18 декабря 2025, 00:41 | Обновлено 18 декабря 2025, 02:16
94
0

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Кракове накануне игры с Риекой

Горняки проведут матч заключительного 6-го тура Лиги конференций

18 декабря 2025, 00:41 | Обновлено 18 декабря 2025, 02:16
94
0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Кракове накануне игры с Риекой
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» 17 декабря за день до встречи Лиги конференций УЕФА с хорватской «Риекой» провели тренировочную сессию на поле городского стадиона имени Генрика Реймана в польском Кракове, где состоится игра.

Первые 15 минут занятия «горняков», как это предусмотрено регламентом УЕФА, были открыты для СМИ: журналисты наблюдали за началом работы команды – от разминки до упражнений с мячом.

Далее подопечные Арды Турана тренировались уже за закрытыми дверями, сосредоточившись на отработке контроля и отбора, коротком и среднем поясе, комбинационных действиях, стандартах и ​​ударах. Как обычно, предыгревая сессия длилась около часа.

Матч 6-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Риека» состоится в четверг, 18 декабря, на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Кракове накануне игры с Риекой

По теме:
ВИДЕО. Динамо провело тренировку за сутки до последней игры в еврокубках
Обнародован календарь спаррингов ЛНЗ на зимних сборах
Шахтер занимает 4-е место в интересном статистическом рейтинге команд мира
Риека Шахтер Донецк Арда Туран Лига конференций Шахтер - Риека фото тренировка видео
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
Бокс | 17 декабря 2025, 01:47 7
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик

Теренс Кроуфорд повесил перчатки на гвоздь

Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Футбол | 17 декабря 2025, 15:38 5
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор

К основной команде на зимних сборах присоединится Вячеслав Суркис

Шахтер готов заплатить €3 млн за фулбека Хайдука и сборной Хорватии U-21
Футбол | 17.12.2025, 16:29
Шахтер готов заплатить €3 млн за фулбека Хайдука и сборной Хорватии U-21
Шахтер готов заплатить €3 млн за фулбека Хайдука и сборной Хорватии U-21
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 17.12.2025, 23:59
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
Футбол | 17.12.2025, 08:12
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
16.12.2025, 14:28 4
Футбол
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 6
Футбол
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
16.12.2025, 01:27
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 13
Другие виды
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем