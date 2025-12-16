Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  ФОТО. Шахтер прибыл в Краков и провел активационную тренировку
Лига конференций
16 декабря 2025, 22:23 | Обновлено 16 декабря 2025, 22:28
ФОТО. Шахтер прибыл в Краков и провел активационную тренировку

Команда Арды Турана проведет заключительный матч 2025 года

ФК Шахтер

Во вторник, 16 декабря, футболисты Шахтера прибыли в Польшу на матч последнего тура основного этапа Лиги конференций УЕФА.

Утром «оранжево-черные» автобусом выехали из Львова, пересекли границу и в 15:30 прибыли в Краков. После короткого отдыха вечером игроков ждало активационное занятие непосредственно в отеле.

17 декабря пройдут традиционные медиамероприятия – открытая тренировка и предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера Арды Турана и футболиста команды.

Матч 6-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Риека» состоится в четверг, 18 декабря, на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша). Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
