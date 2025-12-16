Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер отправился в Краков на матч Лиги конференций с Риекой
Лига конференций
16 декабря 2025, 14:47 | Обновлено 16 декабря 2025, 15:21
416
1

ФОТО. Шахтер отправился в Краков на матч Лиги конференций с Риекой

Горняки гарантировали себе плей-офі и ведут борьбу за прямую путевку в 1/8 финала

16 декабря 2025, 14:47 | Обновлено 16 декабря 2025, 15:21
416
1 Comments
ФОТО. Шахтер отправился в Краков на матч Лиги конференций с Риекой
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер отправился в Польшу, где проведет матч заключительного, 6-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА.

Команда Арды Турана уехала в Краков, который станет следующей остановкой для «горняков» в еврокубковом сезоне. Там «Шахтер» сыграет против хорватской «Риеки».

Поединок состоится 18 декабря в 22:00 по Киеву. Местом проведения матча станет городской стадион имени Хенрика Реймана в Кракове.

У горняков 12 очков из 15 возможных и занимают второе место в турнирной таблице ЛК, впереди только Страсбург (13). Шахтер гарантировал себе выход в плей-офф, но в случае сохранения места в топ-8 напрямую попадет в 1/8 финала третьего по силе еврокубка.

ФОТО. Шахтер отправился в Краков на матч Лиги конференций с Риекой

По теме:
В Шахтере определили лучшего игрока последнего матча года в УПЛ
Шахтер станет третьим украинским клубом, сыграющим с Риекой в еврокубках
Динамо могло подписать топового легионера, который перебрался в Шахтер
Шахтер Донецк Риека Лига конференций фото переезд (перелет) видео Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Футбол | 16 декабря 2025, 07:10 27
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»

Команда хочет сразу выйти в 1/8 финала Лиги конференций

Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Футбол | 15 декабря 2025, 19:01 0
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко

Лондонский клуб поздравил украинца с днем ​​рождения

Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16.12.2025, 09:33
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
Футбол | 15.12.2025, 16:24
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
Полесье нацелилось на двоих легионеров и может подписать экс-игрока Динамо
Футбол | 16.12.2025, 14:22
Полесье нацелилось на двоих легионеров и может подписать экс-игрока Динамо
Полесье нацелилось на двоих легионеров и может подписать экс-игрока Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Al Fredli
Ну що, хлопці.Бажаю успіху.Рієка це не подарунок,але бали для України дуже потрібні.Надіюсь на перемогу!!!
Ответить
0
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 8
Футбол
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 5
Футбол
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 6
Биатлон
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
14.12.2025, 16:16 7
Биатлон
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем