Донецкий Шахтер отправился в Польшу, где проведет матч заключительного, 6-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА.

Команда Арды Турана уехала в Краков, который станет следующей остановкой для «горняков» в еврокубковом сезоне. Там «Шахтер» сыграет против хорватской «Риеки».

Поединок состоится 18 декабря в 22:00 по Киеву. Местом проведения матча станет городской стадион имени Хенрика Реймана в Кракове.

У горняков 12 очков из 15 возможных и занимают второе место в турнирной таблице ЛК, впереди только Страсбург (13). Шахтер гарантировал себе выход в плей-офф, но в случае сохранения места в топ-8 напрямую попадет в 1/8 финала третьего по силе еврокубка.

ФОТО. Шахтер отправился в Краков на матч Лиги конференций с Риекой