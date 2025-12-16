ФОТО. Шахтер отправился в Краков на матч Лиги конференций с Риекой
Горняки гарантировали себе плей-офі и ведут борьбу за прямую путевку в 1/8 финала
Донецкий Шахтер отправился в Польшу, где проведет матч заключительного, 6-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА.
Команда Арды Турана уехала в Краков, который станет следующей остановкой для «горняков» в еврокубковом сезоне. Там «Шахтер» сыграет против хорватской «Риеки».
Поединок состоится 18 декабря в 22:00 по Киеву. Местом проведения матча станет городской стадион имени Хенрика Реймана в Кракове.
У горняков 12 очков из 15 возможных и занимают второе место в турнирной таблице ЛК, впереди только Страсбург (13). Шахтер гарантировал себе выход в плей-офф, но в случае сохранения места в топ-8 напрямую попадет в 1/8 финала третьего по силе еврокубка.
