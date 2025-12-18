5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году

В нынешнем сезоне «Динамо» после успешного завершения кампании-2024/25 столкнулось с рядом серьезных вызовов и проблем. Это уже привело к увольнению Александра Шовковского с поста главного тренера и приходу на его место экс-наставника «Динамо» U-19 Игоря Костюка, однако ни у кого не вызывает сомнений, что на этом кадровые пертурбации для «бело-синих» вряд ли завершатся.

Уже по истечении текущего сезона «Динамо» может попрощаться с целым рядом важных для текущей команды футболистов, особенно если будет взят курс на омоложение состава. На текущий момент, если опираться на данные Transfermarkt, сразу у девяти футболистов первой команды «Динамо» в 2026 году истекают контракты. Впрочем, говорить о всех из них в рамках данного материала мы не будем (вратари Валентин Моргун и Денис Игнатенко, равно как и центрбек Василий Буртник, а также вингер Самба Диалло не играют хоть какой-либо значимой роли в киевской команде), а затронем лишь топ-пятерку тех, кто потенциально может уйти из «Динамо» уже в 2026-м…

Александр Караваев

Возраст: 33 года

Гражданство: Украина

Показатели в Динамо: 205 матчей, 16 голов, 26 ассистов

Правый фулбек Александр Караваев выступает за «Динамо» с лета 2019 года. За воспитанника академии «Шахтера» киевлянам пришлось заплатить «Заре» 2,5 миллиона евро, однако эти затраты футболист в целом оправдал тем, что провел за «бело-синих» уже более двух сотен официальных поединков.

В свои 33 года Караваев продолжает оставаться ключевой фигурой на правом фланге обороны киевлян, хотя в команде также есть 28-летний Александр Тымчик. В отличие от последнего, ветеран способен довольно успешно действовать не только в роли фулбека, но и может сыграть вингера или даже инсайда, а при крайней необходимости готов закрыть позиции на левом фланге.

Караваев все еще остается полезным игроком для «Динамо», хотя уже сейчас очевидно, что рассчитывать на него даже в среднесрочной перспективе не приходится. О том, что Александр может покинуть столичный клуб много говорилось еще минувшим летом, но тогда руководство «Динамо» решило продлить с Караваевым контракт еще на сезон. Причем, в соглашении также предусмотрена опция пролонгации на год, однако активирована она может быть лишь при взаимном соглашении на то сторон.

Останется ли Караваев в «Динамо» и на сезон-2026/27? Прямо сейчас на этот вопрос нет ответа. Теоретически у Александра есть варианты за границей, и он вполне может решить поехать поиграть оставшиеся несколько лет в профессиональной карьере туда. В сентябре уже судачили о Турции, где тепло, спокойно и можно неплохо заработать, но… Не стоит забывать, что в этой стране Караваев уже имел не самый лучший опыт в рядах «Фенербахче», который до сих пор и является его единственной легионерской «вылазкой» в карьере…

Владислав Кабаев

Возраст: 30 лет

Гражданство: Украина

Показатели в Динамо: 123 матча, 10 голов, 14 ассистов

Левый вингер Владислав Кабаев перешел в «Динамо», как и Александр Караваев, из «Зари». Луганчане выторговали за футболиста 1,2 миллиона евро, и с конца августа 2022 года тот защищает цвета столичного гранда.

Кабаев является важной фигурой для нынешнего «Динамо», что подтверждают и цифры. В минувшем, чемпионском, сезоне «бело-синих» Владислав принял участие во всех 30 матчах в рамках УПЛ, отличившись в них 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Безусловно, в аспекте голевых достижений поклонникам «Динамо» хотелось бы видеть большую отдачу от Кабаева, однако раз и Мирча Луческу, и Александр Шовковский, и ныне Игорь Костюк регулярно ставят Влада в состав, значит этот футболист точно является полезным.

Летом 2026 года контракт Кабаева с «Динамо» истекает и пока непонятно, будет ли киевский клуб предлагать футболисту пролонгацию сотрудничества. Дело в том, что перед началом текущего сезона в стан киевлян перешел перспективный нигериец Шола Огундана, который является прямым конкурентом Владиславу по позиции. Также слева способен сыграть другой легионер – Самба Диалло, который, по слухам, может остаться в «Динамо», ведь коучем первой команды оказался утвержден Костюк. Оба африканца – и Огундана, и Диалло – значительно моложе Кабаева, а потому в кадровом и экономическом плане выглядят для клуба куда более привлекательными активами, нежели Кабаев. Впрочем, у боссов «Динамо» на этот счет может быть иное мнение…

Денис Попов

Возраст: 26 лет

Гражданство: Украина

Показатели в Динамо: 153 матча, 12 голов

«Киевский Серхио Рамос» Денис Попов является воспитанником академии «Динамо», в котором дебютировал на профессиональном уровне и продолжает играть по сей день. В какой-то момент Попова называли невероятно перспективным и прочили Денису большую славу в топ-лигах Европы, однако уже сейчас можно констатировать, что к своим 26 годам центрбек не реализовал, пожалуй, и половины своего потенциала, из-за чего на его счету всего 3 матча за сборную Украины – красноречивый показатель…

Впрочем, в последних сезонах для «Динамо» Попов является безоговорочно основным исполнителем, хотя нередко нарывается на серьезную критику от экспертов за ошибки в конкретных эпизодах. Что правда, в столичном клубе Денису полностью доверяют и как минимум до конца текущего сезона ситуация вряд ли кардинальным образом изменится.

А вот что будет дальше – вопрос интересный… Летом 2026-го контракт Попова с «Динамо» истекает и слухов о дальнейшем будущем центрбека, на самом деле, очень много, причем они зачастую являются взаимоисключающими. Например, в середине сентября один из отечественных инсайдеров утверждал, что Попов не хочет продлевать контракт с «Динамо» и всерьез настроен на отъезд за границу. А уже через месяц с небольшим этот же источник в аспекте Попова сообщал совсем противоположную информацию – мол, проблем с пролонгацией сотрудничества между игроком и киевским клубом возникнуть не должно, и обе стороны настроены оформить новое соглашение… Чему здесь верить? Сказать сложно, остается только дождаться концовки сезона, хотя что-то подсказывает, что Попов продолжит карьеру в «Динамо».

Андрей Ярмоленко

Возраст: 36 лет

Гражданство: Украина

Показатели в Динамо: 410 матчей, 160 голов, 96 ассистов

Ветеран. Лидер. Легенда. Все это можно сказать лишь про одного футболиста в составе современного «Динамо» – 36-летнего вингера Андрея Ярмоленко, который в нынешнем сезоне даже был вынужден вспомнить молодость и провести ряд матчей на позиции центрфорварда.

За «Динамо» Ярмоленко начал играть с 2008 года, а в 2017-м уехал за рубеж, успев повыступать в Германии за дортмундскую «Боруссию», в Англии за «Вест Хэм», и в ОАЭ за «Аль-Айн». Летом 2023-го Ярмоленко вернулся в «Динамо», и в минувшем сезоне помог киевлянам снова стать чемпионами. В свои 36 лет Андрей все еще остается безоговорочно топовым и звездным исполнителем по меркам украинской Премьер-лиги, а вот на международном уровне он в силу объективных причин не может демонстрировать былой эффективности.

Вопрос будущего Ярмоленко, пожалуй, наиболее интересен для всех болельщиков «Динамо». Кто-то утверждает, что этот сезон окажется для Андрея последним в карьере, после чего он станет спортивным директором клуба. Другие источники уверяют, что Ярмоленко может стать у руля первой команды и начать тренерскую карьеру. Но нельзя исключать, что вингер по завершении текущего сезона и действующего контракта с клубом решит задержаться в игре еще на год, и тогда у «бело-синих» не будет причин не предложить живой легенде новое трудовое соглашение. Что правда, последнее обстоятельство может стать реальностью только в одном случае – если тренер «Динамо» будет крайне заинтересован в том, чтобы Ярмоленко продолжал играть и попросит Андрея об этом. В любой другой ситуации вингеру, скорее всего, стоит заканчивать и думать о новой сфере профессиональной ответственности…

Николай Шапаренко

Возраст: 27 лет

Гражданство: Украина

Показатели в Динамо: 227 матчей, 32 гола, 40 ассистов

Казалось бы, еще совсем недавно Николая Шапаренко называли новым вундеркиндом «Динамо», а сам застенчивый юноша обижался на представителей прессы из-за вопросов о прическе. Но… Время пролетело крайне быстро, и сегодня Шапаренко уже 27, а он все еще остается в «Динамо», хотя многие прочили Николаю переезд в какую-то из топ-лиг Европы еще в 23, 24 или максимум 25.

Возможно, вариант с отъездом за рубеж приходит именно сейчас. Контракт Шапаренко с «Динамо» имеет нетрадиционный срок действия, если верить данным Transfermarkt – до 30 сентября 2026-го. Когда-то нечто подобное было прописано в личных условиях Артема Милевского, и это помешало форварду уехать в Италию, где активный интерес в его услугах тогда проявлял «Ливорно». Сейчас, по данным из СМИ, к Шапаренко присматривается «Жирона» – клуб, который может похвалиться рядом успешных кейсов с украинскими футболистами, из-за чего продолжает интересоваться нашими соотечественниками. Пишут, что каталонцы готовы попробовать выкупить контракт Шапаренко у «Динамо» уже в ближайшее трансферное окно, надеясь, что «бело-синие», как когда-то в случае с Цыганковым, не будут чрезвычайно задирать цену, понимая свою уязвимость в плане сроков контракта.

С другой стороны, именно дата 30 сентября может сыграть против Шапаренко в аспекте его потенциального отъезда в Испанию или в другую топ-лигу. Статус свободного агента Николай сможет получить только в начале октября, а это уже будет самый разгар нового сезона, причем не факт, что в «Динамо» хавбеку будут продолжать предоставлять практику, осознавая, что вскоре потеряют своего футболиста. Переезжать в подобных обстоятельствах в Испанию будет не самым лучшим вариантом для Шапаренко, по причине чего футболисту придется как-то решать вопрос с «Динамо», если он хочет попробовать свои силы где-то за пределами Украины. А со стороны кажется, что амбиции поиграть в Европе у Николая все-таки есть, даже несмотря на то, что нынешний сезон пока складывается для хавбека не самым лучшим образом…