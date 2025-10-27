Динамо подпишет контракт с футболистом сборной Украины

У лидера защиты «Динамо» Дениса Попова летом 2026 года заканчивается контракт с киевлянами.

Однако, как отметил ведущий портала ТаТоТаке Михаил Спиваковский, проблем с продлением соглашения с центральным защитником не должно возникнуть. Обе стороны готовы продолжить сотрудничество.

В этом сезоне Денис Попов провел на клубном уровне восемь матчей, но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов мог переехать на Туманный Альбион, но киевлян не устроила сумма трансфера.