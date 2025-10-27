Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 06:22 | Обновлено 27 октября 2025, 07:09
Динамо подпишет контракт с футболистом сборной Украины

Денис Попов готов остаться в клубе

ФК Динамо. Денис Попов

У лидера защиты «Динамо» Дениса Попова летом 2026 года заканчивается контракт с киевлянами.

Однако, как отметил ведущий портала ТаТоТаке Михаил Спиваковский, проблем с продлением соглашения с центральным защитником не должно возникнуть. Обе стороны готовы продолжить сотрудничество.

В этом сезоне Денис Попов провел на клубном уровне восемь матчей, но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов мог переехать на Туманный Альбион, но киевлян не устроила сумма трансфера.

По теме:
Денис ПОПОВ: «Для защитника сыграть на ноль – это праздник»
КОСТЫШИН: «Пенальти? Честно, не видел. Спорил за поведение Полтавы»
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Денис Попов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитрий Бандерас Источник: ТаТоТаке
