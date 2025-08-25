Трансфер украинца из Динамо в Англию – сорвался. Суркиса не устроила сумма

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов мог переехать на Туманный Альбион.

Известный английский клуб «Уотфорд», который играет в Чемпионшипе, проявлял предметный интерес к центрбеку киевлян. Велись переговоры между двумя клубами, англичане были готовы предложить 3-4 миллиона евро, однако киевляне хотели получить гораздо большую сумму – переговоры на этом закончились.

В прошлом сезоне Попов провел 32 матча и забил четыре гола. Трансферная стоимость украинца оценивается в четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины талант «Динамо».