Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер украинца из Динамо в Англию – сорвался. Суркиса не устроила сумма
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 22:30 |
2393
1

Трансфер украинца из Динамо в Англию – сорвался. Суркиса не устроила сумма

«Уотфорд» предлагал за Попова 3-4 миллиона евро

25 августа 2025, 22:30 |
2393
1
Трансфер украинца из Динамо в Англию – сорвался. Суркиса не устроила сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов мог переехать на Туманный Альбион.

Известный английский клуб «Уотфорд», который играет в Чемпионшипе, проявлял предметный интерес к центрбеку киевлян. Велись переговоры между двумя клубами, англичане были готовы предложить 3-4 миллиона евро, однако киевляне хотели получить гораздо большую сумму – переговоры на этом закончились.

В прошлом сезоне Попов провел 32 матча и забил четыре гола. Трансферная стоимость украинца оценивается в четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины талант «Динамо».

По теме:
Бавария достигла соглашения с форвардом гранда АПЛ
Для Ильи это была проблема. Забарный отказался от перехода в ПСЖ зимой
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Динамо Киев трансферы Уотфорд Денис Попов трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-воротар Динамо выбрал себе новый клуб. Он когда-то был российским
Футбол | 25 августа 2025, 23:06 0
Экс-воротар Динамо выбрал себе новый клуб. Он когда-то был российским
Экс-воротар Динамо выбрал себе новый клуб. Он когда-то был российским

Украинец перешел в клуб «Красава»

Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25 августа 2025, 04:42 6
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский

Андрей продолжил заниматься по индивидуальной программе и не покидал клубную базу

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25.08.2025, 16:02
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Marcus
Ну як завжди, не може скласти ціну за цей непотріб, який вважає себе за футболістів
Ответить
-2
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
24.08.2025, 00:46 1
Бокс
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 7
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 7
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем