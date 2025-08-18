Источник: Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины таланта Динамо

Национальная сборная Украины 5 сентября начнет отборочный цикл к чемпионату мира по футболу 2026. Во Вроцлаве подопечные Сергея Реброва сыграют против Франции.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, главный тренер украинской команды готовит изменения в составе команды и хочет привлечь новых игроков. Отмечается, что есть большая вероятность того, что первый вызов в главную команду страны получит защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко.

Ранее французские СМИ сообщили, что местный гранд «Марсель» заинтересовался 20-летним украинским защитником «Динамо» и сборной Украины Тарасом Михавко.