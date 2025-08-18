Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины таланта Динамо
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 19:58 |
1944
12

Источник: Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины таланта Динамо

Тарас Михавко готовится дебютировать за главную команду страны

ФК Динамо. Тарас Михавко

Национальная сборная Украины 5 сентября начнет отборочный цикл к чемпионату мира по футболу 2026. Во Вроцлаве подопечные Сергея Реброва сыграют против Франции.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, главный тренер украинской команды готовит изменения в составе команды и хочет привлечь новых игроков. Отмечается, что есть большая вероятность того, что первый вызов в главную команду страны получит защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко.

Ранее французские СМИ сообщили, что местный гранд «Марсель» заинтересовался 20-летним украинским защитником «Динамо» и сборной Украины Тарасом Михавко.

По теме:
ФОТО. Жена Реброва променяла Испанию на Украину, чтобы сходить на концерт
Лидер львовских Карпат вызван в национальную сборную
Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
Тарас Михавко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
Ondu
Он слабый. Куда его в сборную. У нас вообще нет нормального второго цз,и пока не планируется
+5
Отаман
Це дуже погано
+3
Mamay
Тут все ясно тягнуть на продаж)))
+3
Перець
Веселий хлопець по привозам
Sagittarius
Нам Крушинського треба випробувати, а не Михавко...
+1
Джей Гетсбі
Сурківська мафія і ручний тренер збірної😂Вилетіли від Кіпру,а чувака - в збірну😂 Піар мальчіка важливіший за результати головної команди
serhiy1
Якщо в збірній вже стільки років тримають Матвієнко і його ще за всі зальоти не вигнали - то Михавко сміло можна пробувати загравати.
Ответить
+1
saltim
Шутка такая да?
0
Marcus
Блін, а я думав він бомбардир, он скільки наколотив в минулому сезоні. Але це все сумно, поки Сірожа буде і далі стригти зі всього, що тільки може, будемо ми радіти перемогам над умовною Молдавією
