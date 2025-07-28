Украина. Премьер лига28 июля 2025, 21:23 | Обновлено 28 июля 2025, 22:17
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Динамо получило официальное предложение от известного клуба по Михавко
Футболистом заинтересовался «Марсель»
28 июля 2025, 21:23 | Обновлено 28 июля 2025, 22:17
3054
5
Французский гранд заинтересовался 20-летним защитником «Динамо» и сборной Украины Тарасом Михавко.
По информации украинского журналиста Виктора Вацко, на футболиста нацелился французский «Марсель», который уже успел сделать киевлянам официальное предложение за игрока – 15 миллионов евро. Ответ от «Динамо» пока не поступал.
Михавко провел в прошлом сезоне 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавка 20 миллионов евро.
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Комментарии 5
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Отже, нова сага! На цей раз вже про Михавка... Журналюги без хліба не залишаться !
Что-то мне с трудом верится!!15-20 млн.извините ребята,но такие суммы пока что рано печатать.Как минимум нужно попасть в лигу чемпионов и выступить там достойно, тогда более менее реально будет выглядеть,а так это похоже что Суркис финансирует подобного рода слухи , чтобы набить цену, очень рано ещё писать такие новости!!!
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