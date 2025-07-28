Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо получило официальное предложение от известного клуба по Михавко
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 21:23 | Обновлено 28 июля 2025, 22:17
3054
5

Динамо получило официальное предложение от известного клуба по Михавко

Футболистом заинтересовался «Марсель»

28 июля 2025, 21:23 | Обновлено 28 июля 2025, 22:17
3054
5
Динамо получило официальное предложение от известного клуба по Михавко
ФК Динамо. Тарас Михавко

Французский гранд заинтересовался 20-летним защитником «Динамо» и сборной Украины Тарасом Михавко.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, на футболиста нацелился французский «Марсель», который уже успел сделать киевлянам официальное предложение за игрока – 15 миллионов евро. Ответ от «Динамо» пока не поступал.

Михавко провел в прошлом сезоне 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавка 20 миллионов евро.

По теме:
ЦЫТКИН: «В игре с мальтийцами Шовковский будет думать про Верес»
Буяльский пропустит ответный матч Q2 Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс
Динамо – Хамрун Спартанс. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев Марсель трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 Тарас Михавко
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Бокс | 28 июля 2025, 03:43 0
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше

Ready to Fight показал интересную статистику боя

ШОВКОВСКИЙ – о матче против Хамруна, травмах и готовности к новому сезону
Футбол | 28 июля 2025, 19:17 9
ШОВКОВСКИЙ – о матче против Хамруна, травмах и готовности к новому сезону
ШОВКОВСКИЙ – о матче против Хамруна, травмах и готовности к новому сезону

Киевляне 29 июля сыграют ответный матч против мальтийцев

Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Футбол | 28.07.2025, 05:02
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Бокс | 28.07.2025, 09:02
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Динамо Киев – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 28.07.2025, 21:28
Динамо Киев – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо Киев – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
odessa-mama
Отже, нова сага! На цей раз вже про Михавка... Журналюги без хліба не залишаться !
Ответить
+4
Vitason
Что-то мне с трудом верится!!15-20 млн.извините ребята,но такие суммы пока что рано печатать.Как минимум нужно попасть в лигу чемпионов и выступить там достойно, тогда более менее реально будет выглядеть,а так это похоже что Суркис финансирует подобного рода слухи , чтобы набить цену, очень рано ещё писать такие новости!!!
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
27.07.2025, 12:44 8
Футбол
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
26.07.2025, 17:59 27
Футбол
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
27.07.2025, 17:41 84
Футбол
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
27.07.2025, 10:17 15
Бокс
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
28.07.2025, 03:07
Бокс
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
27.07.2025, 09:42 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем