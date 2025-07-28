Динамо получило официальное предложение от известного клуба по Михавко

Французский гранд заинтересовался 20-летним защитником «Динамо» и сборной Украины Тарасом Михавко.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, на футболиста нацелился французский «Марсель», который уже успел сделать киевлянам официальное предложение за игрока – 15 миллионов евро. Ответ от «Динамо» пока не поступал.

Михавко провел в прошлом сезоне 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавка 20 миллионов евро.