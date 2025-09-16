Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба

Лидер защиты киевского «Динамо» решил покинуть клуб.

По информации ТаТоТаке, Денис Попов не будет продлевать контракт с киевлянами, действующее соглашение истекает 30 июня 2026 года. Попов доработает соглашение до его завершения и хочет распрощаться с клубом. «Динамо» на его место будет пробовать наигрывать новичка Василия Буртника.

В прошлом сезоне Попов провел 32 матча и забил четыре гола. Трансферная стоимость украинца оценивается в четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось, что защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов мог переехать на Туманный Альбион, но киевлян не устроила сумма трансфера.