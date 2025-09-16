Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 сентября 2025, 23:02
2222
6

Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба

Попов не видит своего будущего в Киеве

ФК Динамо. Денис Попов

Лидер защиты киевского «Динамо» решил покинуть клуб.

По информации ТаТоТаке, Денис Попов не будет продлевать контракт с киевлянами, действующее соглашение истекает 30 июня 2026 года. Попов доработает соглашение до его завершения и хочет распрощаться с клубом. «Динамо» на его место будет пробовать наигрывать новичка Василия Буртника.

В прошлом сезоне Попов провел 32 матча и забил четыре гола. Трансферная стоимость украинца оценивается в четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось, что защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов мог переехать на Туманный Альбион, но киевлян не устроила сумма трансфера.

Денис Попов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Це буде підсилення для Динамо
Ответить
+2
fedd1979
Лідер?????  Бідне "Динамо" з такими лідерами
Ответить
+1
IronValdemar
Потенціал був великий. Але після виграного ЧС став куйньою займатись, а не футболом. І тому практично не виріс з того рівня. Бо красиве життя цікавіше за футбол.
Ответить
0
Burevestnik
для авторів заміток  спорт.юа всі гравці УПЛ  зірки.
Ответить
0
--------------------
Лидер так уж лидер. Не знаю, особых минусов для Динамо не вижу. Очень травматичный футболист.
Ответить
0
Markus Bob
Окажется в полесье в следующем сезоне
Ответить
-1
