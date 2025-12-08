Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Николай может перейти в «Жирону»
К полузащитнику киевского «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко проявляет интерес клуб из чемпионата Испании.
По информации источника, высоко оценив удачные трансферы Виктора Цыганкова и Владислава Ваната, испанская «Жирона» готовится сделать предложение по еще одному динамовцу. Уже этой зимой 27-летний хавбек может перебраться в Каталонию.
В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.
Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.
