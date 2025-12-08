Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Испания
08 декабря 2025, 00:15 |
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо

Николай может перейти в «Жирону»

ФК Динамо. Николай Шапаренко

К полузащитнику киевского «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко проявляет интерес клуб из чемпионата Испании.

По информации источника, высоко оценив удачные трансферы Виктора Цыганкова и Владислава Ваната, испанская «Жирона» готовится сделать предложение по еще одному динамовцу. Уже этой зимой 27-летний хавбек может перебраться в Каталонию.

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.

Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.

Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Легендарный клуб готовит трансфер Лунина. Он должен заменить звезду футбола
Обнародованы оценки Цыганкова и Ваната за провальный матч Жироны в Ла Лиге
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Футбол | 07 декабря 2025, 23:59 0
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону

Сливочные без Лунина потерпели поражение от кельтов со счетом 0:2 в 15-м туре Ла Лиги

Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Футбол | 07 декабря 2025, 12:22 0
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги

7 декабря перестало биться сердце Владимира Анатольевича Сысенко

В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Футбол | 07.12.2025, 19:22
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Футбол | 07.12.2025, 05:05
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Футбол | 07.12.2025, 07:54
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
NemaScall
Зірку динамо? Це круто звичайно.  А зірка хто?
+4
TradyT
Навіть не смішно. Він рівень Сегунди наврядчи потягне, яка Ла Ліга?
+3
Dmitriy
Нахіба?
+3
Pop
Для Сегунды шлак собирают
+3
Wlad West
Им Ваната не хватило?
0
kondrat09
Скоріш за все підпишуть влітку.Безкоштовно,як вільного агента.
0
Полковник
Ответить
0
OKs100
Если купят за 1-2 миллиона, то на свои деньги он будет играть.
0
Популярные новости
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
06.12.2025, 02:02
Бокс
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
06.12.2025, 10:17
Бокс
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
06.12.2025, 06:23 1
Другие виды
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 8
Футбол
