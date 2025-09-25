Опытный футболист Динамо может покинуть УПЛ и перейти в турецкий клуб

Правый защитник киевского «Динамо» и бывший игрок сборной Украины Александр Караваев может покинуть Премьер-лигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает портал Fanatik.

В услугах опытного, 33-летнего футболиста заинтересован турецкий «Антальяспор», который считает украинца идеальным кандидатом для усиления команды.

Клуб из Суперлиги занял лишь 15-е место в прошлом сезоне, однако теперь планирует пробиться в еврокубки по итогам кампании 2025/26. Для єтой задачи президент «Антальяспора» готов выделить деньги для усиления стартового состава.

По информации источника, в Турции уверены, что смогут без проблем подписать Караваева, так как контракт защитника истекает в июне 2026 года, после чего он сможет покинуть «Динамо» свободным агентом.

Караваев провел восемь матчей в сезоне, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В своей карьере защитник уже играл в Турции – в 2017 году защищал цвета «Фенербахче» на правах аренды.

«Антальяспор» набрал десять баллов после шести туров и занимает шестое место в турнирной таблице.