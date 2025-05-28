ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева

Киевское «Динамо» объявило о продлении контракта с фланговым защитником Александром Караваевым.

Отмечается, что новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на весь следующий сезон. Также в договоре есть опция продления сотрудничества еще на 1 год.

Универсал выступает за «Динамо» с 2019 года. За это время он сыграл за столичный клуб 127 матчей в УПЛ, 11 матчей в Кубке Украины, 3 матча в Суперкубке Украины и 43 матча в еврокубках.

В сезоне 2024/25 Александр Караваев провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллионов евро.

Напомним, именно Александр Караваев не забил решающий пенальти в финале Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (1:1, 5:6 по пенальти).