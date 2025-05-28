ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева
Александр подписал новый годовой контракт с опцией продления еще на год
Киевское «Динамо» объявило о продлении контракта с фланговым защитником Александром Караваевым.
Отмечается, что новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на весь следующий сезон. Также в договоре есть опция продления сотрудничества еще на 1 год.
Универсал выступает за «Динамо» с 2019 года. За это время он сыграл за столичный клуб 127 матчей в УПЛ, 11 матчей в Кубке Украины, 3 матча в Суперкубке Украины и 43 матча в еврокубках.
В сезоне 2024/25 Александр Караваев провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллионов евро.
Напомним, именно Александр Караваев не забил решающий пенальти в финале Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (1:1, 5:6 по пенальти).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арда Туран подписал двухлетний контракт с горняками
Анализ Гран-при Монако. Разберем, кто мог удивить и кому это удалось, а кому нет
Не має сенсу замінювати, чи підсилювати конкурентні команди ЧУ.
Коли програє остаточно конкуренцію, тоді і приймати рішення.
Зараз, все поки логічно.
Рад что Саня остался.
Супер игрок, универсал, сколько выручал. Михалыч спасибо ше продлил.
Тымчик ужасен, Караваев это игрок ротации. Лучкевич видимо Шовковского не устроил. Гусев провалил две аренды. Крупского не потянули финансово.
Правый фланг обороны очень слабый, осоьенно при сравнении с левым, где наконец заиграл Дубинсак, и Вивчаренко всегда может достойно войти.