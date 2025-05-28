Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 15:14 | Обновлено 28 мая 2025, 17:17
4415
11

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева

Александр подписал новый годовой контракт с опцией продления еще на год

28 мая 2025, 15:14 | Обновлено 28 мая 2025, 17:17
4415
11
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Киевское «Динамо» объявило о продлении контракта с фланговым защитником Александром Караваевым.

Отмечается, что новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на весь следующий сезон. Также в договоре есть опция продления сотрудничества еще на 1 год.

Универсал выступает за «Динамо» с 2019 года. За это время он сыграл за столичный клуб 127 матчей в УПЛ, 11 матчей в Кубке Украины, 3 матча в Суперкубке Украины и 43 матча в еврокубках.

В сезоне 2024/25 Александр Караваев провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллионов евро.

Напомним, именно Александр Караваев не забил решающий пенальти в финале Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (1:1, 5:6 по пенальти).

По теме:
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Денис КУЗЫК: «Был реальный шанс попасть в еврокубки»
Новый тренер Шахтера удивил количеством подписчиков в Instagram
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Александр Караваев
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
Футбол | 27 мая 2025, 21:33 60
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера

Арда Туран подписал двухлетний контракт с горняками

Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен
Авто/мото | 28 мая 2025, 10:00 7
Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен
Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен

Анализ Гран-при Монако. Разберем, кто мог удивить и кому это удалось, а кому нет

13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
Теннис | 28.05.2025, 00:33
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Футбол | 28.05.2025, 17:01
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Футбол | 28.05.2025, 07:30
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
Ну до чого тут взагалi то пенальтi!
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
А чому не після голу Шахтарю в додатковий час? або Фенербахче? 
Ответить
+4
Ukraine
Єдиний з не багатьох гравців Дк який заслуговує на повагу, на рівні з Буяльським, ....
Не має сенсу замінювати, чи підсилювати конкурентні команди ЧУ.
Коли програє остаточно конкуренцію, тоді і приймати рішення.
Зараз, все поки логічно.
Ответить
+3
Умник
Ярмола: "как же ему мяч не отдать, он так рот открывает когда бежит рядом"
Рад что Саня остался.
Супер игрок, универсал, сколько выручал. Михалыч спасибо ше продлил.
Ответить
+2
Gargantua81
надо искать правого защитника.
Тымчик ужасен, Караваев это игрок ротации. Лучкевич видимо Шовковского не устроил. Гусев провалил две аренды. Крупского не потянули финансово. 
Правый фланг обороны очень слабый, осоьенно при сравнении с левым, где наконец заиграл Дубинсак, и Вивчаренко всегда может достойно войти. 
Ответить
0
Alexander Киев
Дякую за Кубок Шахтарю
Ответить
-8
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
27.05.2025, 10:17 5
Футбол
Барселона хочет подписать лучшего вратаря мира. Его должен заменить Лунин
Барселона хочет подписать лучшего вратаря мира. Его должен заменить Лунин
26.05.2025, 20:39 1
Футбол
Тайсон Фьюри признался, кто причинил ему больше боли, чем Усик
Тайсон Фьюри признался, кто причинил ему больше боли, чем Усик
26.05.2025, 23:08 1
Бокс
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
26.05.2025, 21:34 8
Другие виды
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
26.05.2025, 20:18 3
Футбол
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
27.05.2025, 07:36 12
Футбол
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2025, 21:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем