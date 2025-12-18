Энрике отреагировал на вопрос о Сафонове после победы ПСЖ над Фламенго

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике остался не слишком довольным, когда услышал вопрос о конкуренции между двумя голкиперами – Матвеем Сафоновым и Люкой Шевалье.

В среду, 17 декабря, парижский клуб одолел в финале Межконтинентального кубка бразильский «Фламенго» (1:1, пен – 2:1), а одним из героев встречи стал как раз российский вратарь, который отбил несколько ударов.

«Вы думаете, сейчас самое время об этом говорить? (о Сафонове и Шевалье – прим). Сейчас время быть едиными. Время наслаждаться завоеванием очередного трофея.

Время поздравить всех игроков – тех, кто играл, и тех, кто остался на скамейке запасных. Сейчас время поздравить наших болельщиков. Мы хотим войти в историю. Мы продолжаем творить историю. Мы должны наслаждаться этими моментами», – отреагировал Энрике.