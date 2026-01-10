Луис Энрике выиграл 10-й трофей за 2,5 года работы с французским ПСЖ
Испанец в третий раз выиграл Суперкубок Франции с парижским клубом
Испанский специалист Луис Энрике завоевал юбилейный, 10-й трофей во главе ПСЖ.
Парижская команда выиграла Суперкубок Франции, обыграв Марсель в напряженном матче по пенальти (2:2, пен. 4:1).
Этот успех позволил Энрике довести количество выигранных трофеев с ПСЖ до 10 менее чем за 2,5 года работы.
С момента назначения в июле 2023 года тренер привел клуб к двум чемпионствам в Лиге 1 и двум победам в Кубке Франции, трижды выигрывал Суперкубок страны, а также триумфовал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке ФИФА.
Всего в тренерской карьере Луиса Энрике теперь 19 трофеев. Помимо 10 побед с ПСЖ, ранее он завоевал 9 титулов с Барселоной и дважды признавался ФИФА лучшим тренером сезона – в 2015 и 2025 годах.
Трофеи Луиса Энрике с французским ПСЖ
- Лига чемпионов УЕФА (1): 2024–25
- Суперкубок УЕФА (1): 2925
- Межконтинентальный кубок ФИФА (1): 2025
- Чемпионат Франции (2): 2023–24, 2024–25
- Кубок Франции (2): 2023–24, 2024–25
- Суперкубок Франции (3): 2023, 2024, 2025
- Также был финалистом клубного ЧМ-2025
