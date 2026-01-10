Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Луис Энрике выиграл 10-й трофей за 2,5 года работы с французским ПСЖ
Франция
10 января 2026, 04:37
Луис Энрике выиграл 10-й трофей за 2,5 года работы с французским ПСЖ

Испанец в третий раз выиграл Суперкубок Франции с парижским клубом

10 января 2026, 04:37 | Обновлено 10 января 2026, 05:00
Луис Энрике выиграл 10-й трофей за 2,5 года работы с французским ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский специалист Луис Энрике завоевал юбилейный, 10-й трофей во главе ПСЖ.

Парижская команда выиграла Суперкубок Франции, обыграв Марсель в напряженном матче по пенальти (2:2, пен. 4:1).

Этот успех позволил Энрике довести количество выигранных трофеев с ПСЖ до 10 менее чем за 2,5 года работы.

С момента назначения в июле 2023 года тренер привел клуб к двум чемпионствам в Лиге 1 и двум победам в Кубке Франции, трижды выигрывал Суперкубок страны, а также триумфовал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке ФИФА.

Всего в тренерской карьере Луиса Энрике теперь 19 трофеев. Помимо 10 побед с ПСЖ, ранее он завоевал 9 титулов с Барселоной и дважды признавался ФИФА лучшим тренером сезона – в 2015 и 2025 годах.

Трофеи Луиса Энрике с французским ПСЖ

  • Лига чемпионов УЕФА (1): 2024–25
  • Суперкубок УЕФА (1): 2925
  • Межконтинентальный кубок ФИФА (1): 2025
  • Чемпионат Франции (2): 2023–24, 2024–25
  • Кубок Франции (2): 2023–24, 2024–25
  • Суперкубок Франции (3): 2023, 2024, 2025
  • Также был финалистом клубного ЧМ-2025

Фото

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
