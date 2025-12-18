Женская Лига чемпионов. Итоги жеребьевка 1/8 финала и сетки плей-офф

18 декабря в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф женской Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

Жеребьевка определит полную сетку турнира стадии плей-офф до финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По итогам лигового этапа 4 лучшие команды напрямую вышли в четвертьфинал: Барселона, Лион, Челси и Бавария.

Команды, занявшие 5–12 места, сыграют в 1/8 финала: Арсенал, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус, Вольфсбург, Париж, Атлетико Мадрид и Левен.

В 1/8 финала сыграют: Атлетико Мадрид – Манчестер Юнайтед, Париж – Реал Мадрид, Левен – Арсенал, Вольфсбург – Ювентус.

Четыре победителя 1/8 финала присоединятся к четвертьфиналистам.

В 1/4 финала встретятся: Атлетико / Ман Юнайтед – Бавария, Париж / Реал – Барселона, Левен / Арсенал – Челси, Вольфсбург / Ювентус – Лион.

Начиная со стадии 1/8 финала, турнир проводится по системе с фиксированной сеткой. Все матчи, кроме финала, будут состоять из двух поединков – дома и на выезде. Финал состоится 23 мая на стадионе Уллевол в Осло.

Расписание матчей. 1/8 финала – первые матчи 11/12 февраля, ответные матчи 18/19 февраля. Четвертьфиналы – 24/25 марта и 1/2 апреля. Полуфиналы – 25/26 апреля и 2/3 мая. Финал – 23 мая, Осло.

Лига чемпионов 2025/26 по футболу среди женщин

Жеребьевка 1/8 финала

Атлетико Мадрид (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)

Париж (Франция) – Реал Мадрид (Испания)

Левен (Бельгия) – Арсенал (Англия)

Вольфсбург (Германия) – Ювентус (Италия)

Жеребьевка 1/4 финала

1. Атлетико (Испания) / Манчестер Юнайтед (Англия) – Бавария (Германия)

2. Париж (Франция) / Реал (Испания) – Барселона (Испания)

3. Левен (Бельгия) / Арсенал (Англия) – Челси (Англия)

4. Вольфсбург (Германия) / Ювентус (Италия) – Лион (Франция)

Жеребьевка 1/2 финала

Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 2

Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 4

Жеребьевка финала

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Инфографика