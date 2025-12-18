Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Лига чемпионов
18 декабря 2025, 14:34 | Обновлено 18 декабря 2025, 14:38
Женская Лига чемпионов. Итоги жеребьевка 1/8 финала и сетки плей-офф

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка, которая определила путь команд

УЕФА

18 декабря в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф женской Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

Жеребьевка определит полную сетку турнира стадии плей-офф до финала.

По итогам лигового этапа 4 лучшие команды напрямую вышли в четвертьфинал: Барселона, Лион, Челси и Бавария.

Команды, занявшие 5–12 места, сыграют в 1/8 финала: Арсенал, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус, Вольфсбург, Париж, Атлетико Мадрид и Левен.

В 1/8 финала сыграют: Атлетико Мадрид – Манчестер Юнайтед, Париж – Реал Мадрид, Левен – Арсенал, Вольфсбург – Ювентус.

Четыре победителя 1/8 финала присоединятся к четвертьфиналистам.

В 1/4 финала встретятся: Атлетико / Ман Юнайтед – Бавария, Париж / Реал – Барселона, Левен / Арсенал – Челси, Вольфсбург / Ювентус – Лион.

Начиная со стадии 1/8 финала, турнир проводится по системе с фиксированной сеткой. Все матчи, кроме финала, будут состоять из двух поединков – дома и на выезде. Финал состоится 23 мая на стадионе Уллевол в Осло.

Расписание матчей. 1/8 финала – первые матчи 11/12 февраля, ответные матчи 18/19 февраля. Четвертьфиналы – 24/25 марта и 1/2 апреля. Полуфиналы – 25/26 апреля и 2/3 мая. Финал – 23 мая, Осло.

Лига чемпионов 2025/26 по футболу среди женщин

Жеребьевка 1/8 финала

  • Атлетико Мадрид (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Париж (Франция) – Реал Мадрид (Испания)
  • Левен (Бельгия) – Арсенал (Англия)
  • Вольфсбург (Германия) – Ювентус (Италия)

Жеребьевка 1/4 финала

  • 1. Атлетико (Испания) / Манчестер Юнайтед (Англия) – Бавария (Германия)
  • 2. Париж (Франция) / Реал (Испания) – Барселона (Испания)
  • 3. Левен (Бельгия) / Арсенал (Англия) – Челси (Англия)
  • 4. Вольфсбург (Германия) / Ювентус (Италия) – Лион (Франция)

Жеребьевка 1/2 финала

  • Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 2
  • Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 4

Жеребьевка финала

  • Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Инфографика

