18 декабря в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф женской Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

Жеребьевка определит полную сетку турнира от стадии плей-офф до финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По итогам лигового этапа 4 лучшие команды напрямую вышли в четвертьфинал:

Напрямую в 1/4 финала: Барселона, Лион, Челси и Бавария.

Команды, занявшие места с 5-го по 12-е, сыграют в 1/8 финала.

1/8 финала: Арсенал, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус, Вольфсбург, Париж, Атлетико Мадрид и Левен.

Четыре победителя 1/8 финала присоединятся к четвертьфиналистам.

Начиная со стадии 1/8 финала, турнир проводится по системе с фиксированной сеткой. Все матчи, кроме финала, будут состоять из двух поединков – дома и на выезде. Финал состоится 23 мая на стадионе «Уллевол» в Осло.

В плей-офф команды, финишировавшие на 5-м и 6-м местах, сыграют против команд, занявших 11-е или 12-е места, а 7-я и 8-я команды – против 9-й или 10-й. Клубы, занявшие места с 5-го по 8-е, будут сеяными и, по возможности, проведут ответный матч дома.

Жеребьевка четвертьфиналов также будет проходить с учетом посева. Команды, завершившие лиговый этап на 1–2 и 3–4 местах, будут сеяными и получат соперников из числа победителей плей-офф. В полуфиналах право провести ответный матч дома будут иметь команды, занявшие первое и второе места на лиговом этапе. Если такая команда выбывает, ее статус в сетке переходит к клубу, который ее обыграл.

Ограничений на встречи команд из одной национальной ассоциации нет. Они могут сыграть между собой уже на стадии плей-офф, а также встретиться с соперниками, с которыми пересекались на лиговом этапе.

Расписание матчей. 1/8 финала – первые матчи 11/12 февраля, ответные матчи 18/19 февраля. Четвертьфиналы – 24/25 марта и 1/2 апреля. Полуфиналы – 25/26 апреля и 2/3 мая. Финал – 23 мая, Осло.

Женская Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится на официальном сайте УЄФА

Лига чемпионов 2025/26 по футболу среди женщин

Итоги основного раунда:

Напрямую в 1/4 финала: Барселона (Испания), Лион (Франция), Челси (Англия), Бавария (Германия)

Сеяные в 1/8 финала: Арсенал (Англия), Манчестер Юнайтед (Англия), Реал (Испания), Ювентус (Италия)

Несеяные в 1/8 финала: Вольфсбург (Германия), Париж (Франция), Атлетико (Испания), Левен (Бельгия)

Сетка плей-офф

Инфографика