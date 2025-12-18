Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов
18 декабря 2025, 06:57 | Обновлено 18 декабря 2025, 07:13
158
0

Женская Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн LIVE

18 декабря в 14:00 состоится жеребьевка плей-офф женской ЛЧ в Ньоне

18 декабря 2025, 06:57 | Обновлено 18 декабря 2025, 07:13
158
0
Женская Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф женской Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

Жеребьевка определит полную сетку турнира от стадии плей-офф до финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По итогам лигового этапа 4 лучшие команды напрямую вышли в четвертьфинал:

  • Напрямую в 1/4 финала: Барселона, Лион, Челси и Бавария.

Команды, занявшие места с 5-го по 12-е, сыграют в 1/8 финала.

  • 1/8 финала: Арсенал, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус, Вольфсбург, Париж, Атлетико Мадрид и Левен.

Четыре победителя 1/8 финала присоединятся к четвертьфиналистам.

Начиная со стадии 1/8 финала, турнир проводится по системе с фиксированной сеткой. Все матчи, кроме финала, будут состоять из двух поединков – дома и на выезде. Финал состоится 23 мая на стадионе «Уллевол» в Осло.

В плей-офф команды, финишировавшие на 5-м и 6-м местах, сыграют против команд, занявших 11-е или 12-е места, а 7-я и 8-я команды – против 9-й или 10-й. Клубы, занявшие места с 5-го по 8-е, будут сеяными и, по возможности, проведут ответный матч дома.

Жеребьевка четвертьфиналов также будет проходить с учетом посева. Команды, завершившие лиговый этап на 1–2 и 3–4 местах, будут сеяными и получат соперников из числа победителей плей-офф. В полуфиналах право провести ответный матч дома будут иметь команды, занявшие первое и второе места на лиговом этапе. Если такая команда выбывает, ее статус в сетке переходит к клубу, который ее обыграл.

Ограничений на встречи команд из одной национальной ассоциации нет. Они могут сыграть между собой уже на стадии плей-офф, а также встретиться с соперниками, с которыми пересекались на лиговом этапе.

Расписание матчей. 1/8 финала – первые матчи 11/12 февраля, ответные матчи 18/19 февраля. Четвертьфиналы – 24/25 марта и 1/2 апреля. Полуфиналы – 25/26 апреля и 2/3 мая. Финал – 23 мая, Осло.

Женская Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится на официальном сайте УЄФА

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2025/26 по футболу среди женщин

Итоги основного раунда:

  • Напрямую в 1/4 финала: Барселона (Испания), Лион (Франция), Челси (Англия), Бавария (Германия)
  • Сеяные в 1/8 финала: Арсенал (Англия), Манчестер Юнайтед (Англия), Реал (Испания), Ювентус (Италия)
  • Несеяные в 1/8 финала: Вольфсбург (Германия), Париж (Франция), Атлетико (Испания), Левен (Бельгия)

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
Болельщики Реала оставили громкие послания у базы клуба
В Барселоне заговорили о возвращении Месси – что известно
Алонсо после победы над Талаверой: что сказал о Мбаппе и целях Реала
Лига чемпионов по футболу среди женщин статистические расклады смотреть онлайн Ювентус Барселона Манчестер Юнайтед Вольфсбург Париж Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Ауд-Хеверле Левен Челси Лион жеребьевка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Футбол | 18 декабря 2025, 05:22 0
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером

Тренер считает, что вингер будет играть там, где он полезен

Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17 декабря 2025, 08:23 13
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги

Николай Шапаренко мог перейти в «Бешикташ»

Арда ТУРАН: «У нас будет более сильный состав»
Футбол | 17.12.2025, 21:58
Арда ТУРАН: «У нас будет более сильный состав»
Арда ТУРАН: «У нас будет более сильный состав»
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Футбол | 17.12.2025, 09:26
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
Футбол | 17.12.2025, 08:12
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
17.12.2025, 00:10 1
Бокс
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
16.12.2025, 14:28 4
Футбол
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
16.12.2025, 07:37 4
Футбол
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
16.12.2025, 01:27
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем