Копа дель Рей. Результаты 1/16 финала и жребий 1/8 финала: кто для Лунина?
Днем 7 января состоялась жеребьевка очередной стадии Кубка Испании
Начинается новый этап Кубка Испании 2025/26. Завершилась стадия 1/16 финала и днем 7 января состоялась жеребьевка 1/8 финала.
По ее итогам соперников узнали все 16 участников этой стадии, в том числе гранды испанского футбола.
Реал Мадрид, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, сыграет на выезде против Альбасете.
Барселона отправится в гости к Расингу, а мадридский Атлетико на поле соперника будет противостоять Депортиво.
На этой стадии принимают участие 11 клубов Ла Лиги и 5 команд Сегунды (Депортиво, Культураль Леонеса, Альбасете, Расинг Сантандер, Бургос).
Матчи 1/8 финала Кубка Испании состоятся 13–15 января 2026 года. Точные даты и время начала поединков будут объявлены позже.
Кубок Испании 2025/26
Пары 1/8 финала, 13–15 января 2026
- Депортиво – Атлетико Мадрид
- Расинг Сантандер – Барселона
- Культураль Леонесса – Атлетик Бильбао
- Альбасете – Реал Мадрид
- Бургос – Валенсия
- Бетис – Эльче
- Реал Сосьедад – Осасуна
- Алавес – Райо Вальекано
Результаты 1/16 финала
- 16.12.2025. Эйбар – Эльче – 0:1
- 16.12.2025. Депортиво Ла-Корунья – Мальорка – 1:0
- 16.12.2025. Эльденсе – Реал Сосьедад – 1:2
- 16.12.2025. Спортинг Хихон – Валенсия – 0:2
- 16.12.2025. Гвадалахара – Барселона – 0:2
- 17.12.2025. Культураль Леонеса – Леванте – 1:0
- 17.12.2025. Атлетико Балеарес – Атлетико Мадрид – 2:3
- 17.12.2025. Альбасете – Сельта – 2:2 (пен. 3:0)
- 17.12.2025. Расинг Сантандер – Вильярреал – 2:1
- 17.12.2025. Уэска – Осасуна – 2:4 (д.ч.)
- 17.12.2025. Талавера – Реал Мадрид – 2:3
- 17.12.2025. Алавес – Севилья – 1:0
- 18.12.2025. Бургос – Хетафе – 3:1
- 18.12.2025. Оренсе – Атлетик Бильбао – 0:1 (д.ч.)
- 18.12.2025. Мурсия – Бетис – 0:2
- 06.01.2026. Гранада – Райо Вальекано – 1:3
