Копа дель Рей. Результаты 1/16 финала и жребий 1/8 финала: кто для Лунина?

Начинается новый этап Кубка Испании 2025/26. Завершилась стадия 1/16 финала и днем ​​7 января состоялась жеребьевка 1/8 финала.

По ее итогам соперников узнали все 16 участников этой стадии, в том числе гранды испанского футбола.

Реал Мадрид, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, сыграет на выезде против Альбасете.

Барселона отправится в гости к Расингу, а мадридский Атлетико на поле соперника будет противостоять Депортиво.

На этой стадии принимают участие 11 клубов Ла Лиги и 5 команд Сегунды (Депортиво, Культураль Леонеса, Альбасете, Расинг Сантандер, Бургос).

Матчи 1/8 финала Кубка Испании состоятся 13–15 января 2026 года. Точные даты и время начала поединков будут объявлены позже.

Кубок Испании 2025/26

Пары 1/8 финала, 13–15 января 2026

Депортиво – Атлетико Мадрид

Расинг Сантандер – Барселона

Культураль Леонесса – Атлетик Бильбао

Альбасете – Реал Мадрид

Бургос – Валенсия

Бетис – Эльче

Реал Сосьедад – Осасуна

Алавес – Райо Вальекано

Результаты 1/16 финала

16.12.2025. Эйбар – Эльче – 0:1

– 0:1 16.12.2025. Депортиво Ла-Корунья – Мальорка – 1:0

– Мальорка – 1:0 16.12.2025. Эльденсе – Реал Сосьедад – 1:2

– 1:2 16.12.2025. Спортинг Хихон – Валенсия – 0:2

– 0:2 16.12.2025. Гвадалахара – Барселона – 0:2

– 0:2 17.12.2025. Культураль Леонеса – Леванте – 1:0

– Леванте – 1:0 17.12.2025. Атлетико Балеарес – Атлетико Мадрид – 2:3

– 2:3 17.12.2025. Альбасете – Сельта – 2:2 (пен. 3:0)

– Сельта – 2:2 (пен. 3:0) 17.12.2025. Расинг Сантандер – Вильярреал – 2:1

– Вильярреал – 2:1 17.12.2025. Уэска ​​– Осасуна – 2:4 (д.ч.)

– 2:4 (д.ч.) 17.12.2025. Талавера – Реал Мадрид – 2:3

– 2:3 17.12.2025. Алавес – Севилья – 1:0

– Севилья – 1:0 18.12.2025. Бургос – Хетафе – 3:1

– Хетафе – 3:1 18.12.2025. Оренсе – Атлетик Бильбао – 0:1 (д.ч.)

– 0:1 (д.ч.) 18.12.2025. Мурсия – Бетис – 0:2

– 0:2 06.01.2026. Гранада – Райо Вальекано – 1:3

