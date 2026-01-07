Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
07 января 2026, 15:49 | Обновлено 07 января 2026, 15:58
Копа дель Рей. Результаты 1/16 финала и жребий 1/8 финала: кто для Лунина?

Днем 7 января состоялась жеребьевка очередной стадии Кубка Испании

Копа дель Рей. Результаты 1/16 финала и жребий 1/8 финала: кто для Лунина?
Начинается новый этап Кубка Испании 2025/26. Завершилась стадия 1/16 финала и днем ​​7 января состоялась жеребьевка 1/8 финала.

По ее итогам соперников узнали все 16 участников этой стадии, в том числе гранды испанского футбола.

Реал Мадрид, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, сыграет на выезде против Альбасете.

Барселона отправится в гости к Расингу, а мадридский Атлетико на поле соперника будет противостоять Депортиво.

На этой стадии принимают участие 11 клубов Ла Лиги и 5 команд Сегунды (Депортиво, Культураль Леонеса, Альбасете, Расинг Сантандер, Бургос).

Матчи 1/8 финала Кубка Испании состоятся 13–15 января 2026 года. Точные даты и время начала поединков будут объявлены позже.

Кубок Испании 2025/26

Пары 1/8 финала, 13–15 января 2026

  • Депортиво – Атлетико Мадрид
  • Расинг Сантандер – Барселона
  • Культураль Леонесса – Атлетик Бильбао
  • Альбасете – Реал Мадрид
  • Бургос – Валенсия
  • Бетис – Эльче
  • Реал Сосьедад – Осасуна
  • Алавес – Райо Вальекано

Результаты 1/16 финала

  • 16.12.2025. Эйбар – Эльче – 0:1
  • 16.12.2025. Депортиво Ла-Корунья – Мальорка – 1:0
  • 16.12.2025. Эльденсе – Реал Сосьедад – 1:2
  • 16.12.2025. Спортинг Хихон – Валенсия – 0:2
  • 16.12.2025. Гвадалахара – Барселона – 0:2
  • 17.12.2025. Культураль Леонеса – Леванте – 1:0
  • 17.12.2025. Атлетико Балеарес – Атлетико Мадрид – 2:3
  • 17.12.2025. Альбасете – Сельта – 2:2 (пен. 3:0)
  • 17.12.2025. Расинг Сантандер – Вильярреал – 2:1
  • 17.12.2025. Уэска ​​– Осасуна – 2:4 (д.ч.)
  • 17.12.2025. Талавера – Реал Мадрид – 2:3
  • 17.12.2025. Алавес – Севилья – 1:0
  • 18.12.2025. Бургос – Хетафе – 3:1
  • 18.12.2025. Оренсе – Атлетик Бильбао – 0:1 (д.ч.)
  • 18.12.2025. Мурсия – Бетис – 0:2
  • 06.01.2026. Гранада – Райо Вальекано – 1:3

Инфографика

