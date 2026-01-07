Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 января 2026, 15:52
«Удачи в поисках». У сына легенды Шахтера проблемы с ТЦК

Александр Коваль находится в розыске

Сын легенды донецкого Шахтера Александра Коваля, Александр, в свое время игравший в молодежных командах «горняков» сообщил, что находится в розыске ТЦК.

«Удачи в поисках», – лаконично написал Александр, прикрепив скриншот, где видно, что футболисту пришло сообщение о розыске.

Сейчас футболист уехал в Чехию, где выступает за местный клуб PerfectLanD, который тренирует его отец. Также по PerfectLanD выступает и Егор Коваль.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

