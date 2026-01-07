«Удачи в поисках». У сына легенды Шахтера проблемы с ТЦК
Александр Коваль находится в розыске
Сын легенды донецкого Шахтера Александра Коваля, Александр, в свое время игравший в молодежных командах «горняков» сообщил, что находится в розыске ТЦК.
«Удачи в поисках», – лаконично написал Александр, прикрепив скриншот, где видно, что футболисту пришло сообщение о розыске.
Сейчас футболист уехал в Чехию, где выступает за местный клуб PerfectLanD, который тренирует его отец. Также по PerfectLanD выступает и Егор Коваль.
