Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Николай Шапаренко мог перейти в «Бешикташ»
Футболист «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко мог недавно покинуть клуб.
По информации источника, к Шапаренко в «Динамо» был интерес со стороны турецкого «Бешикташа». Президент турецкого клуба связался с Игорем Суркисом после чемпионата Европы. Тогда «Динамо» предложило стартовую сумму в 12 миллионов евро. Но футболист сам решительно отказался ехать в Турцию.
В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.
Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.
