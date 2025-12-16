Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 22:43
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги

Николай Шапаренко мог перейти в «Бешикташ»

16 декабря 2025, 22:43 |
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Футболист «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко мог недавно покинуть клуб.

По информации источника, к Шапаренко в «Динамо» был интерес со стороны турецкого «Бешикташа». Президент турецкого клуба связался с Игорем Суркисом после чемпионата Европы. Тогда «Динамо» предложило стартовую сумму в 12 миллионов евро. Но футболист сам решительно отказался ехать в Турцию.

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.

Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.

Бешикташ Николай Шапаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
