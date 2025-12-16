Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги

Футболист «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко мог недавно покинуть клуб.

По информации источника, к Шапаренко в «Динамо» был интерес со стороны турецкого «Бешикташа». Президент турецкого клуба связался с Игорем Суркисом после чемпионата Европы. Тогда «Динамо» предложило стартовую сумму в 12 миллионов евро. Но футболист сам решительно отказался ехать в Турцию.

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.

