Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 15:19
Динамо обратилось к фанатам: «Мы не отпустим на пенсию Ярмоленко»

Украинский клуб опубликовал интересный пост в социальных сетях

Динамо обратилось к фанатам: «Мы не отпустим на пенсию Ярмоленко»
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» обратилось к своим фанатам, опубликовав интересное сообщение в социальной сети Threads. Слова «бело-синих» вызвали оживленное обсуждение среди украинских болельщиков.

«Мы – украинский футбольный клуб. Нет, мы не отказались от борьбы за чемпионство. Нет, мы не забыли ради кого играем. Нет, мы не отпустим на «пенсию» Ярмоленко», – сообщил клуб из Киева.

После 16 туров «Динамо» разместилось на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав 26 баллов. Отставание от лидеров составляет девять пунктов.

Из-за неудовлетворительных результатов команды в ноябре произошли изменения на тренерском мостике – вместо Александра Шовковского был назначен наставник U-19 Игорь Костюк.

В 2025 году «бело-синим» осталось провести еще одну игру – в четверг, 18 декабря, подопечные Костюка сыграют на выезде против армянского «Ноа». Матч шестого тура Лиги конференции не имеет никакого турнирного значения для украинской команды.

Николай Тытюк
