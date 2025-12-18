Hawks (Свитолина ) – Falcons (Линетт). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 декабря проходит матчевое противостояние команд VB Realty Hawks («Ястребы») и Game Changers Falcons («Соколы») на выставочном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

В составе «Ястребов» выступает украинка Элина Свитолина. В первом поединке она переиграла польку Магду Линетт.

World Tennis League. 18 декабря

VB Realty Hawks – Game Changers Falcons

Элина Свитолина – Магда Линетт – 6:2

– Магда Линетт – 6:2 Юки Бхамбри / Маая Раджешваран Ревати – Рохан Бопанна / Магда Линетт – 6:3

– Рохан Бопанна / Магда Линетт – 6:3 Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Рохан Бопанна / Даниил Медведев

Денис Шаповалов – Даниил Медведев

Инфографика