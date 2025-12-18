Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Hawks (Свитолина ) – Falcons (Линетт). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Hawks (Свитолина ) – Falcons (Линетт). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию противостяния на World Tennis League

18 декабря проходит матчевое противостояние команд VB Realty Hawks («Ястребы») и Game Changers Falcons («Соколы») на выставочном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

В составе «Ястребов» выступает украинка Элина Свитолина. В первом поединке она переиграла польку Магду Линетт.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

World Tennis League. 18 декабря

VB Realty Hawks – Game Changers Falcons

  • Элина Свитолина – Магда Линетт – 6:2
  • Юки Бхамбри / Маая Раджешваран Ревати – Рохан Бопанна / Магда Линетт – 6:3
  • Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Рохан Бопанна / Даниил Медведев
  • Денис Шаповалов – Даниил Медведев
📺 Видеотрансляция

Инфографика

