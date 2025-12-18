Другие новости18 декабря 2025, 16:25 |
Hawks (Свитолина ) – Falcons (Линетт). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию противостяния на World Tennis League
18 декабря 2025, 16:25
18 декабря проходит матчевое противостояние команд VB Realty Hawks («Ястребы») и Game Changers Falcons («Соколы») на выставочном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.
В составе «Ястребов» выступает украинка Элина Свитолина. В первом поединке она переиграла польку Магду Линетт.
World Tennis League. 18 декабря
VB Realty Hawks – Game Changers Falcons
- Элина Свитолина – Магда Линетт – 6:2
- Юки Бхамбри / Маая Раджешваран Ревати – Рохан Бопанна / Магда Линетт – 6:3
- Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Рохан Бопанна / Даниил Медведев
- Денис Шаповалов – Даниил Медведев
