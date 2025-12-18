Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
18 декабря 2025, 14:53
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии

Могут вернуть юных футболистов

18 декабря 2025, 14:53 | Обновлено 18 декабря 2025, 14:59
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА и УЕФА объявили о создании нового юношеского турнира U-15 для девочек и мальчиков – и на него готовы пригласить юношескую сборную россии.

ФИФА заявила, что в турнире, который стартует в 2026 году, могут принять участие «все 211 федераций без исключения».

Сборные россии всех возрастов, а также российские клубы забанены от участия в турнирах с 2022 года, однако ФИФА и УЕФА время от времени пытаются вернуть юношеские и молодежные сборные.

Ранее УЕФА был близок к возвращению сборных U-16-U-19, однако ведущие федерации были против и сумели заблокировать решение.

