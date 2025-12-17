Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Украина. Премьер лига
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану

У Дмитрия Топалова истекает контракт с донецким клубом

27-летний левый полузащитник «Шахтера» Дмитрий Топалов покидает донецкий клуб, информирует Transfermarkt.

У футболиста 31 декабря истекает срок действия контракта с «горняками», а новое соглашение между сторонами заключено не будет.

Топалов является воспитанником академии «Шахтера». На правах аренды он выступал за «Мариуполь», «Колос» и ЛНЗ, а за первую команду «горняков» сыграл 18 матчей (13 из них – под руководством Игора Йовичевича).

Летом нынешнего года Топалов вернулся в «Шахтер» из аренды в ЛНЗ, однако оказался ненужным новому наставнику команды Арде Турану, после чего на полгода фактически оказался вне большого футбола.

transfermarkt.com
