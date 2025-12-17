Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
У Дмитрия Топалова истекает контракт с донецким клубом
27-летний левый полузащитник «Шахтера» Дмитрий Топалов покидает донецкий клуб, информирует Transfermarkt.
У футболиста 31 декабря истекает срок действия контракта с «горняками», а новое соглашение между сторонами заключено не будет.
Топалов является воспитанником академии «Шахтера». На правах аренды он выступал за «Мариуполь», «Колос» и ЛНЗ, а за первую команду «горняков» сыграл 18 матчей (13 из них – под руководством Игора Йовичевича).
Летом нынешнего года Топалов вернулся в «Шахтер» из аренды в ЛНЗ, однако оказался ненужным новому наставнику команды Арде Турану, после чего на полгода фактически оказался вне большого футбола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист ищет вариант ухода из клуба
Шимун Хргович пребывает в фокусе внимания донецкого клуба