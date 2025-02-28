Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами

Именитый испанский тренер Пеп Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» летом 2025 года.

По информации Elgoldigital, руководство «горожан» считает, что команде нужна перестройка и нашло для Пепа преемника. Главным фаворитом на место главного тренера «Манчестер Сити» называется испанский тренер Мичел, который возглавляет «Жирону».

В прошлом сезоне Мичел вместе с «Жироной», за которую играли Артем Довбик и Виктор Цыганков, занял в Ла Лиге третье место и впервые вывел клуб в Лигу чемпионов.

Ранее Гвардиола после поражения от «Реала» решил продать восемь игроков.