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  4. Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Англия
28 февраля 2025, 02:17 |
440
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Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами

Мичел – главный фаворит на тренерское кресло «горожан»

28 февраля 2025, 02:17 |
440
0
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Именитый испанский тренер Пеп Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» летом 2025 года.

По информации Elgoldigital, руководство «горожан» считает, что команде нужна перестройка и нашло для Пепа преемника. Главным фаворитом на место главного тренера «Манчестер Сити» называется испанский тренер Мичел, который возглавляет «Жирону».

В прошлом сезоне Мичел вместе с «Жироной», за которую играли Артем Довбик и Виктор Цыганков, занял в Ла Лиге третье место и впервые вывел клуб в Лигу чемпионов.

Ранее Гвардиола после поражения от «Реала» решил продать восемь игроков.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Жирона назначение тренера чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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